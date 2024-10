Mỹ điều oanh tạc cơ B-2 tập kích 'kho vũ khí Houthi'

Mỹ thông báo oanh tạc cơ tàng hình B-2 đã tập kích mục tiêu tại Yemen, đánh dấu lần đầu loại máy bay này tham gia chiến dịch chống Houthi.

"Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đã tiến hành nhiều cuộc không kích chính xác vào kho vũ khí của Houthi ở những khu vực nhóm này đang kiểm soát tại Yemen. Hàng loạt khí tài không quân và hải quân, trong đó có oanh tạc cơ tàng hình B-2, đã tham gia chiến dịch", CENTCOM, cơ quan đặc trách hoạt động tác chiến của Mỹ tại Trung Đông, thông báo hôm 16/10.

Giới chức Mỹ cho biết mục tiêu là "các công trình kiên cố dưới lòng đất" chuyên cất trữ tên lửa, thành phần vũ khí, đạn dược dùng để tấn công chiến hạm và tàu thương mại ở Biển Đỏ cùng Vịnh Aden.

CENTCOM nói đây là chiến dịch nhằm làm suy giảm năng lực chiến đấu của Houthi, ngăn cản những cuộc tập kích nhằm vào tuyến hàng hải quốc tế, cũng như lực lượng Mỹ, đồng minh và các nước khác, đồng thời hạn chế mối đe dọa từ Houthi đến những đối tác của Washington trong khu vực.

Oanh tạc cơ tàng hình B-2 cất cánh từ căn cứ Whiteman của Mỹ ngày 23/5. Ảnh: USAF

"Quá trình đánh giá kết quả đòn đánh đang diễn ra, không có dấu hiệu nào cho thấy dân thường bị thương vong. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin khi có bằng chứng xác nhận", CENTCOM cho hay.

Lực lượng Houthi chưa bình luận về thông tin.

Đây là lần đầu tiên Mỹ thông báo triển khai sử dụng oanh tạc cơ tàng hình B-2 để tấn công mục tiêu Houthi, kể từ khi nhóm vũ trang Yemen phát động chiến dịch tập kích tuyến hàng hải quốc tế. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết nước này không hiệp đồng với quân đội Anh như các đợt không kích trước đây.

"Đây là động thái đặc biệt nhằm thể hiện sức mạnh của Mỹ. Chúng tôi đủ khả năng nhắm đến mọi cơ sở của đối thủ, dù họ cố ẩn nấp đến đâu. Oanh tạc cơ tàng hình tham gia chiến dịch cũng chứng tỏ năng lực không kích của Mỹ trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi sẵn sàng hành động ở bất kỳ thời gian và địa điểm nào cần thiết", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói.

Sau khi chiến sự tại Dải Gaza bùng phát tháng 10/2023, lực lượng Houthi đã nhiều lần dùng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tập kích lãnh thổ Israel nhằm thể hiện ủng hộ với lực lượng Hamas, đồng minh trong "trục kháng chiến" do Iran hậu thuẫn.

Lực lượng Mỹ, Anh trong năm nay đã nhiều lần tấn công các mục tiêu quân sự của Houthi tại Yemen nhằm đáp trả và ngăn chặn đối phương tiếp tục tập kích tuyến hàng hải quốc tế, song hoạt động này tới nay chưa đạt được hiệu quả, khi những đòn tấn công của nhóm vũ trang vẫn tiếp diễn.

Vị trí Yemen. Đồ họa: AFP

B-2 Spirit là mẫu oanh tạc cơ chiến lược được Mỹ ra mắt năm 1988, cũng là phi cơ đắt nhất trong lịch sử. Giá thành chế tạo một chiếc B-2 khi đó là 515 triệu USD, tương đương 1,06 tỷ USD hiện nay. Nếu tính cả chi phí nghiên cứu phát triển, mỗi chiếc sẽ có giá lên tới 2,1 tỷ USD. Dòng B-2 là mũi nhọn trong mọi đòn đánh phủ đầu của Mỹ, nhờ khả năng tàng hình trước radar đối phương.

Mỹ đã sản xuất tổng cộng 21 oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit, trong đó một chiếc bị phá hủy hoàn toàn do sự cố trong lúc cất cánh tại đảo Guam hồi năm 2008. Một phi cơ khác bị hỏng nặng do cháy trên mặt đất năm 2010, nhưng được sửa chữa và đưa trở lại biên chế với chi phí rất cao.

Hai chiếc gồm Spirit of Hawaii và Spirit of Georgia cũng bị hỏng nặng, mất khả năng hoạt động do sự cố trong lúc hạ cánh hồi năm 2021-2022.

Thanh Danh (Theo Reuters, CNN)