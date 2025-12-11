Mỹ điều loạt tiêm kích tác chiến điện tử đến gần Venezuela

Hải quân Mỹ triển khai ít nhất 6 máy bay tác chiến điện tử EA-18G tới căn cứ tại Puerto Rico, giữa lúc căng thẳng với Venezuela chưa hạ nhiệt.

Ảnh chụp công bố ngày 10/12 cho thấy 6 tiêm kích tác chiến điện tử EA-18G Growler, tương đương một phi đoàn theo cơ cấu tổ chức của hải quân Mỹ, đóng quân tại căn cứ Roosevelt Roads ở Puerto Rico, cách Venezuela khoảng 800 km.

"Đây là sự bổ sung đáng chú ý trong quá trình quân đội Mỹ tăng cường hiện diện tại khu vực, vượt xa nỗ lực thể hiện sức mạnh quân sự thông thường và củng cố năng lực hỗ trợ chiến dịch chống ma túy hiện tại", Joseph Trevithick, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, đánh giá.

Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler của Mỹ tại căn cứ ở Puerto Rico ngày 10/12. Ảnh: Reuters

Mỹ thường triển khai máy bay tác chiến điện tử EA-18G tới gần khu vực tác chiến khi chuẩn bị tấn công những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

EA-18G chuyên hỗ trợ tác chiến điện tử từ xa cho lực lượng tham chiến, chế áp lưới phòng không đối phương và đảm bảo khả năng sống sót của vũ khí tầm xa. Ngoài ra, những chiếc Growler còn có thể giúp sức cho hoạt động xâm nhập hoặc rút lui của đặc nhiệm và các đơn vị mặt đất.

"Lưới phòng không Venezuela tiềm ẩn nhiều mối đe dọa mà Mỹ phải tính tới, nếu muốn tấn công mục tiêu trong lãnh thổ nước này. Ngoài ra, EA-18G có thể tham gia hoạt động phô trương sức mạnh quân sự gần quốc gia Nam Mỹ, tương tự vụ hai tiêm kích F/A-18 bay vào Vịnh Venezuela ngày 9/12", Trevithick nói.

Ảnh chụp cho thấy ba máy bay EA-18G tại Puerto Rico mang theo cụm Thiết bị Gây nhiễu Dải tần trung Thế hệ mới (NGJ-MB), còn có định danh là AN/ALQ-249(V)1, hai phi cơ mang hệ thống AN/ALQ-99 cũ hơn.

ALQ-249 được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động với thiết kế dạng mô-đun, nâng cấp đáng kể so với mẫu AN/ALQ-99.

Cơ quan phụ trách thử nghiệm và đánh giá của Lầu Năm Góc cho biết ALQ-249 được thiết kế để ngăn chặn, làm suy giảm năng lực hoặc đánh lừa hệ thống trinh sát đối phương bằng biện pháp gây nhiễu thụ động và chủ động, đồng thời tăng cường khả năng hoạt động của các hệ thống vô tuyến đồng đội.

Vị trí Puerto Rico và Venezuela. Đồ họa: Britanica

Cụm tác chiến điện tử của máy bay EA-18G có thể thu thập dữ liệu tình báo, giúp quân đội Mỹ hiểu rõ hơn về năng lực đối phương và phác thảo sơ đồ bố trí lực lượng trong một khu vực nhất định.

EA-18G có khả năng chế áp các hệ thống phòng không của đối phương bằng tên lửa chống radar AGM-88. Máy bay còn mang theo tên lửa đối không tầm ngắn AIM-9X và tầm trung AIM-120 để sẵn sàng không chiến khi cần thiết.

Quân đội Mỹ hồi đầu tháng 9 bắt đầu chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và triển khai lực lượng lớn đến khu vực, gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái và hơn 15.000 binh sĩ.

Tổng thống Nicolas Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela.

Tổng thống Donald Trump hôm 2/12 tuyên bố sẽ ra lệnh tập kích tội phạm ma túy trên bộ, thay vì chỉ nhắm mục tiêu xuồng nghi chở chất cấm trên biển ở khu vực. Ông cũng khẳng định mọi quốc gia vận chuyển ma túy đến Mỹ đều có thể bị tấn công, trong đó có Venezuela.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, War Zone)