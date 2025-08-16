Mỹ điều loạt tiêm kích F-35 tiễn chuyên cơ của ông Putin

Mỹ điều biên đội tiêm kích F-35 hộ tống chuyên cơ chở Tổng thống Putin rời Alaska sau hội nghị thượng đỉnh với ông Trump.

Văn phòng báo chí Điện Kremlin hôm nay cho biết Mỹ đã triển khai các tiêm kích tàng hình hộ tống chuyên cơ chở Tổng thống Vladimir Putin trên đường rời bang Alaska để trở về Nga. Video quay từ trong chuyên cơ và được công bố cùng ngày cho thấy các tiêm kích F-35A Mỹ duy trì khoảng cách gần và ở hai bên chuyên cơ Il-96-300PU chở ông Putin, bên dưới là khu vực đồi núi phủ đầy tuyết trắng.

Mỹ điều tiêm kích F-35 hộ tống chuyên cơ chở ông Putin rời Alaska Tiêm kích F-35A Mỹ hộ tống chuyên cơ chở Tổng thống Putin ở Alaska ngày 15/8. Video: Điện Kremlin

Quốc gia chủ nhà không buộc phải triển khai tiêm kích hộ tống chuyên cơ chở nguyên thủ nước ngoài đến thăm, nhưng có thể làm điều này nhằm thể hiện sự trọng thị và đề cao quan hệ giữa hai bên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 15/8 họp thượng đỉnh trong vòng 3 giờ tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở bang Alaska, sau đó họp báo chung trong khoảng 11 phút. Đây là lần đầu hai bên gặp nhau trực tiếp kể từ năm 2019.

Ông Putin tuyên bố đã đạt được đồng thuận với ông Trump, bày tỏ hy vọng Ukraine và châu Âu không cản trở tiến trình chấm dứt xung đột.

Tổng thống Putin thừa nhận quan hệ Nga - Mỹ chịu ảnh hưởng trong thời gian qua, xuống mức thấp nhất từ Chiến tranh Lạnh và không có hội nghị thượng đỉnh nào trong vòng 4 năm gần đây. Ông cũng đề xuất tổ chức hội nghị tiếp theo ở Moskva và Tổng thống Trump nói điều này có thể diễn ra.

Ông Trump cho biết sẽ thông báo cho NATO và Ukraine về cuộc gặp với Tổng thống Nga, đánh giá Washington và Moskva đạt được tiến triển lớn nhưng chưa có thỏa thuận nào. Tổng thống Trump cũng khẳng định ông luôn có quan hệ tuyệt vời với ông Putin.

Huyền Lê (Theo RIA Novosti, CNN)