Mỹ điều động 25% lực lượng 'máy bay mắt thần' đến Trung Đông

Dữ liệu hàng không dân dụng cho thấy ít nhất 4 máy bay cảnh báo sớm E-3, tương đương 25% tổng lực lượng của Mỹ, đang bay tới Trung Đông.

Dữ liệu theo dõi hàng không dân dụng cho thấy không quân Mỹ đã điều động 6 máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-3G Sentry đến châu Âu, trong đó hai phi cơ đáp xuống căn cứ Mildenhall ở Anh và 4 chiếc hạ cánh tại căn cứ Ramstein trên lãnh thổ Đức.

"4 máy bay ở Ramstein đang cơ động tới căn cứ không quân Prince Sultan ở Arab Saudi. Chưa rõ hai chiếc ở Mildenhall có làm điều tương tự không", Steffan Watkins, nhà nghiên cứu chuyên theo dõi dữ liệu nguồn mở về hàng không, cho biết hôm nay.

Máy bay E-3 Mỹ bay đến triển lãm ở bang Ohio tháng 5/2025. Ảnh: USAF

E-3 Sentry được ví như "máy bay mắt thần" nhờ khả năng phát hiện phi cơ từ khoảng cách hàng trăm km. Đây là mẫu máy bay phát triển từ khung thân phi cơ chở khách Boeing 707, nổi bật với đĩa radar lớn trên lưng. Không quân Mỹ từng sở hữu lượng lớn máy bay E-3, nhưng hiện chỉ còn 16 chiếc trong biên chế.

"6 chiếc E-3G tương đương 37,5% tổng số máy bay Sentry của không quân Mỹ. Động thái chuyển quân cho thấy loại phi cơ này vẫn rất quan trọng, cũng như phản ánh thách thức trong đáp ứng nhu cầu tác chiến cường độ cao với đội máy bay đang già đi nhanh chóng và bị thu hẹp về quy mô", Tyler Rogoway, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận định.

Ngoài ra, không phải tất cả máy bay E-3 Sentry của Mỹ đều sẵn sàng làm nhiệm vụ thời điểm bất kỳ. Tạp chí Air & Space Forces năm ngoái cho biết tỷ lệ sẵn sàng làm nhiệm vụ trung bình của phi đội E-3 Mỹ trong năm tài chính 2024 là 55,68%, tức là chỉ có khoảng 8-9 máy bay đủ khả năng cất cánh ngay khi có lệnh.

"Tình trạng trên cho thấy không quân Mỹ đã huy động tỷ lệ rất lớn máy bay E-3 có thể hoạt động trên thực tế", Rogoway nói thêm.

Dữ liệu nguồn mở cũng cho thấy 12 tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ rời căn cứ không quân Langley hôm 17/2 và di chuyển về hướng đông. 6 chiếc đáp xuống sân bay Lakenheath tại Anh, điểm trung chuyển quan trọng giữa lục địa Mỹ và các cơ sở quân sự tại Trung Đông.

Ít nhất 36 chiến đấu cơ F-16 xuất phát từ Mỹ, Đức và Italy và Mỹ dường như đang trên đường tới khu vực này. Trước đó một ngày, 18 tiêm kích tàng hình F-35A rời căn cứ Lakenheath để tới sân bay quân sự Muwaffaq Salti ở Jordan, trung tâm đồn trú của máy bay chiến thuật và nhiều loại phi cơ khác thuộc biên chế không quân Mỹ.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Các căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ tại Trung Đông. Đồ họa: BBC

Thông tin được công bố giữa lúc vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và Mỹ, do Oman trung gian, diễn ra tại Thụy Sĩ. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo hai bên đã đạt được "bộ nguyên tắc định hướng" để đàm phán và soạn thảo thỏa thuận với Mỹ.

Đài CNN ngày 18/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết quân đội Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng tập kích Iran, sớm nhất là vào cuối tuần này, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Phạm Giang (Theo War Zone, CNN)