Mỹ điều cường kích 'sát thủ diệt tăng' đối phó xuồng cao tốc Iran

Mỹ bắt đầu triển khai cường kích A-10 đến eo biển Hormuz nhằm tăng khả năng phát hiện và tấn công lực lượng xuồng cao tốc Iran.

Trong cuộc họp báo về tình hình chiến sự Trung Đông hôm 19/3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine thông báo phi đội cường kích A-10 đã "bắt đầu tham chiến và đang săn tìm xuồng các tấn công nhanh trên eo biển Hormuz".

Giới phân tích nhận định những chiếc A-10 đóng quân tại căn cứ Muwaffaq Salti ở Jordan và Al Dhafra tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Chúng cũng có thể phân tán đến các sân bay dã chiến để tránh nguy cơ bị tập kích, cũng như bảo đảm hoạt động sát eo biển Hormuz.

Cường kích A-10 Mỹ huấn luyện tại Trung Đông hồi đầu tháng 2. Ảnh: US Navy

Tướng Caine thêm rằng lực lượng Mỹ đã bay sâu hơn vào không phận phía đông Iran để tấn công các căn cứ triển khai máy bay không người lái (UAV).

"Trực thăng Apache của Mỹ đã tham chiến ở sườn phía nam, cùng các phi đội do đồng minh vận hành, nhằm đối phó UAV tự sát Iran. Chúng cũng tấn công các nhóm dân quân thân Iran ở Iraq để vô hiệu hóa mối đe dọa nhằm vào lực lượng Mỹ", ông nói.

A-10 là cường kích do hãng Fairchild Republic phát triển từ đầu thập niên 1960 để thay thế dòng A-1 Skyraider, sản xuất hàng loạt từ năm 1972 và biên chế vào không quân Mỹ năm 1977.

Đây là máy bay được chế tạo chuyên biệt cho nhiệm vụ yểm trợ đường không tầm gần cho bộ binh, ưu tiên khả năng tấn công xe tăng, thiết giáp và lực lượng mặt đất đối phương, khiến chúng được mệnh danh là "sát thủ diệt tăng". Những chiếc A-10 cũng có thể đóng vai trò trạm kiểm soát không lưu tiền phương, điều phối các chiến đấu cơ khác tấn công mục tiêu mặt đất.

Cường kích A-10 huấn luyện cùng chiến hạm USS Santa Barbara ở Trung Đông hồi tháng 2. Ảnh: US Navy

Vũ khí chính của A-10 là pháo tự động GAU-8 với 7 nòng xoay cỡ 30 mm, tốc độ bắn tối đa 3.900 phát mỗi phút, tầm bắn hiệu quả 1.200 m. Mỗi chiếc còn được trang bị 11 giá treo vũ khí, với tổng khối lượng vũ khí và thùng dầu phụ là gần 7,3 tấn. Phiên bản A-10C có thể sử dụng nhiều loại bom, rocket và tên lửa dẫn đường với độ chính xác cao, cùng tên lửa AIM-9 Sidewinder để tự vệ.

Điểm mạnh của A-10 là độ bền và khả năng sống sót cao. Phi công được bảo vệ bởi phần thân dạng bồn tắm làm bằng titan, có thể chịu được đạn pháo 23 mm. Động cơ máy bay được bố trí trên cánh đuôi ngang và trong cánh đuôi đứng, giúp chúng không hút các mảnh vụn từ đường băng dã chiến và hạn chế một phần tín hiệu nhiệt trước đầu dò hồng ngoại của tên lửa vác vai.

Dù vậy, A-10 cũng tồn tại một số điểm yếu như tốc độ chậm, khả năng cơ động kém, thiếu các hệ thống gây nhiễu và chỉ thị mục tiêu tiên tiến. Điều này khiến chúng chỉ có thể phát huy tối đa ưu thế khi không quân Mỹ đã làm chủ hoàn toàn bầu trời, không còn mối đe dọa từ tiêm kích và các tổ hợp tên lửa phòng không đối phương.

Quân đội Mỹ đang tìm cách loại biên toàn bộ phi đội gồm khoảng 160-200 cường kích A-10 vào năm tài khóa 2026, sớm hơn hai năm so với kế hoạch ban đầu, bất chấp vẫn thường xuyên sử dụng chúng trong chiến đấu. Vai trò yểm trợ tầm gần của A-10 sau đó sẽ được giao cho tiêm kích tàng hình F-35A và oanh tạc cơ.

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Đức Trung (Theo Business Insider, Newsweek, AP)