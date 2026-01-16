Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Đài Loan

Đài Loan (Trung Quốc) sẽ đầu tư khoảng 250 tỷ USD vào Mỹ, để được giảm thuế từ 20% xuống 15% với nhiều sản phẩm xuất khẩu sang đây.

Theo thỏa thuận thương mại đạt được ngày 15/1, thuế nhập khẩu Mỹ áp dụng với hầu hết sản phẩm của Đài Loan được giảm từ 20% về 15%. Các hãng chip như TSMC - vốn đã mở rộng sản xuất tại Mỹ, sẽ được giảm thuế với sản phẩm bán dẫn hoặc thiết bị sản xuất liên quan khi nhập khẩu vào nước này. Một số sản phẩm thuộc ngành này thậm chí được miễn thuế.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết thuốc gốc (thuốc generic), linh kiện máy bay và "tài nguyên thiên nhiên không sẵn có" sẽ chịu thuế 0%. Linh kiện ôtô, gỗ tròn, gỗ xẻ và các sản phẩm từ gỗ sẽ chịu thuế tối đa 15%. Giới chức Mỹ được cho là đã cam kết Đài Loan không bị đối xử bất lợi hơn các đối tác khác nếu thuế với chip được nâng lên trong tương lai.

Chip bán dẫn trên một bảng mạch máy tính. Ảnh: Reuters

Đổi lại, các công ty Đài Loan sẽ đầu tư 250 tỷ USD để tăng sản xuất bán dẫn, năng lượng và trí tuệ nhân tạo tại Mỹ. Con số này gồm khoản cam kết đầu tư 100 tỷ USD của TSMC năm ngoái. Nhiều thương vụ khác cũng sẽ diễn ra.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 15/1, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết mục tiêu của họ là đưa 40% chuỗi cung ứng và sản xuất chip của Đài Loan sang Mỹ. Nếu các doanh nghiệp không xây nhà máy tại đây, thuế nhập khẩu nhiều khả năng sẽ là 100%.

Việc tăng sản xuất chip được dự báo mang lại thêm đơn hàng cho các nhà cung cấp lớn của TSMC, như ASML, Lam Research và Applied Materials. Thỏa thuận cũng được kỳ vọng thúc đẩy hoạt động của các hãng cung cấp nhỏ hơn trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu, như Sumitomo Corp và Qnity Electronics.

Cổ phiếu hãng chip Nvidia - vốn phụ thuộc vào hoạt động sản xuất của TSMC - tăng hơn 2% trong phiên 15/1. Trong khi đó, cổ phiếu Intel giảm nhẹ.

Washington gần đây ngày càng lo ngại với việc phụ thuộc vào chip sản xuất ở nước ngoài. Ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký văn bản áp thuế nhập khẩu 25% với một số loại chip AI cao cấp, như H200 của Nvidia và MI325X của AMD. Dù vậy, đợt áp thuế này có quy mô hẹp và miễn trừ nhiều sản phẩm.

TSMC ngày 15/1 cũng công bố lợi nhuận quý IV/2025 tăng 35%, vượt dự báo của giới phân tích. CEO C.C.Wei cho biết công ty đang xin giấy phép tại bang Arizona để bắt đầu xây dựng nhà máy thứ 4 và cơ sở đóng gói tiên tiến đầu tiên.

Hà Thu (theo Reuters)