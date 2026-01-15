Mỹ áp thuế nhập khẩu 25% với một số chip AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp thuế nhập khẩu 25% với một số loại chip AI cao cấp, như H200 của Nvidia và MI325X của AMD.

Ngày 14/1, Nhà Trắng thông báo ông Trump đã ký văn bản mới để bảo vệ an ninh kinh tế và quốc gia, sau một cuộc điều tra kéo dài 9 tháng theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962. Theo đó, một số loại chip cao cấp đáp ứng tiêu chí hiệu năng nhất định, cũng như các thiết bị chứa những chip này sẽ chịu thuế nhập khẩu 25% khi vào Mỹ.

Động thái này nằm trong nỗ lực thúc giục các hãng chip tăng sản xuất tại Mỹ và giảm phụ thuộc vào những nơi khác, như Đài Loan. "Mỹ hiện sản xuất khoảng 10% số chip mà nước này cần, khiến nền kinh tế phụ thuộc lớn vào chuỗi cung ứng nước ngoài", thông báo của Nhà Trắng cho biết.

Mỹ đánh giá sự phụ thuộc này là "rủi ro đáng kể về kinh tế và an ninh quốc gia".

Chip AI H200 của Nvidia tại Triển lãm Computex 2024. Ảnh: Khương Nha

Dù vậy, Nhà Trắng cho biết thuế này có quy mô hạn chế. Họ sẽ không áp dụng với các loại chip cũng như thiết bị phái sinh được nhập khẩu để phục vụ trung tâm dữ liệu tại Mỹ (nhóm khách hàng tiêu thụ lượng lớn chip AI), các startup, các ứng dụng tiêu dùng và công nghiệp dân sự không liên quan đến trung tâm dữ liệu, các ứng dụng trong khu vực công. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick được trao quyền hạn lớn để tăng diện miễn thuế.

Nvidia chưa phản hồi về các thông tin này. Trong khi đó, AMD cho biết: "Chúng tôi tuân thủ đầy đủ các điều luật và chính sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ".

Tháng trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế với sản phẩm bán dẫn Trung Quốc. Động thái này được đưa ra sau cuộc điều tra theo Điều 301 về hành vi thương mại "không công bằng" liên quan đến xuất khẩu các loại chip công nghệ cũ từ Trung Quốc sang Mỹ. Tuy nhiên sau đó, ông trì hoãn biện pháp này đến tháng 6/2027.

Các diễn biến này cho thấy Mỹ đang áp dụng cách tiếp cận thận trọng với nhập khẩu chip, ít nhất là hiện tại. Năm ngoái, ông Trump thông báo Mỹ sẽ cho phép Nvidia bán chip H200 sang Trung Quốc để đổi lấy một phần doanh thu từ các giao dịch này.

Theo quy định mới, chip xuất khẩu sẽ được một phòng thí nghiệm bên thứ ba kiểm tra khả năng AI về mặt kỹ thuật trước khi vận chuyển đến Trung Quốc.

Hà Thu (theo Reuters)