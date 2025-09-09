Mỹ đặt mua vũ khí khoan hầm thay siêu bom GBU-57

Không quân Mỹ ký hợp đồng mua nguyên mẫu bom khoan hầm nhằm thay thế dòng GBU-57 từng dùng trong chiến dịch tập kích cơ sở hạt nhân Iran.

Applied Research Associates (ARA), công ty nghiên cứu và tư vấn kỹ thuật có trụ sở tại bang New Mexico của Mỹ, ngày 8/9 thông báo đã được giao hợp đồng thiết kế, chế tạo nguyên mẫu Bom Xuyên hầm Thế hệ mới nhằm thay thế dòng GBU-57 MOP trong biên chế không quân Mỹ. Thời gian thực hiện hợp đồng là hai năm, giá trị cụ thể không được tiết lộ.

ARA thêm rằng họ đang hợp tác với Boeing, nhà sản xuất dòng GBU-57, để phát triển mẫu bom mới. Trong dự án này, Boeing sẽ thiết kế và phát triển cánh dẫn đường ở đuôi bom, cũng như hỗ trợ kỹ thuật trong toàn bộ vòng đời vũ khí. Sau quá trình phát triển, ARA sẽ chế tạo và thử nghiệm mô hình thu nhỏ, trước khi chuyển sang nguyên mẫu với kích thước đầy đủ.

"Nỗ lực này sẽ thay đổi khả năng tấn công mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất và được bảo vệ vững chắc, vốn gây ra thách thức nghiêm trọng cho an ninh quốc gia Mỹ", ARA cho biết.

Oanh tạc cơ B-2 thả bom GBU-57 trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: USAF

Ban quản lý Đạn dược thuộc Trung tâm Vòng đời Không quân Mỹ (AFLCMC) hồi tháng 2/2024 đặt ra yêu cầu chế tạo loại bom nặng dưới 9 tấn, có khả năng gây nổ, phá mảnh hoặc xuyên hầm. Cơ quan này không nêu rõ tổng khối lượng hoặc kích thước dự kiến của mẫu bom mới.

AFLCMC cũng yêu cầu bom phải có khả năng đánh trúng vòng tròn bán kính 2,2 m quanh mục tiêu trong ít nhất 90% lần thả, ngay cả khi tín hiệu định vị vệ tinh GPS bị suy giảm hoặc mất hoàn toàn.

Đây là độ chính xác rất cao, đặc biệt khi xét trong môi trường GPS không hoạt động. Để so sánh, bom JDAM sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh có độ sai lệch 5 mét trong điều kiện lý tưởng, song con số này sẽ tăng lên thành 30 mét nếu mất tín hiệu GPS.

Kế hoạch thay thế GBU-57 được Mỹ theo đuổi từ thập niên 2010, ngay sau khi loại bom này được đưa vào biên chế. Nỗ lực của không quân Mỹ càng được đẩy nhanh sau chiến dịch không kích Iran hồi tháng 6, khi năng lực xuyên phá của bom GBU-57 bị đặt dấu hỏi.

Không quân Mỹ rạng sáng 22/6 triển khai biên đội oanh tạc cơ tàng hình B-2 để thả 14 quả bom GBU-57 xuống các mục tiêu ở Iran. 12 quả nhằm vào nhà máy làm giàu uranium Fordow, được ví như "pháo đài hạt nhân" của Iran, hai quả còn lại đánh xuống công trình ngầm thuộc cơ sở hạt nhân Natanz.

Ảnh vệ tinh chụp sau cuộc không kích cho thấy các hố bom ở tổ hợp Fordow và Natanz, nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại và liệu những quả GBU-57 có phát huy được hiệu quả hay không.

Truyền thông Mỹ sau đó dẫn lời 4 nguồn tin giấu tên cho biết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine thừa nhận Isfahan, một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất của Iran, nằm sâu dưới lòng đất đến mức bom GBU-57 cũng khó lòng vươn tới.

Nguyễn Tiến (Theo WarZone, AFP, AP)