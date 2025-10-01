Mỹ đặt mua thêm hơn 150 tiêm kích F-35

Lầu Năm Góc trao hợp đồng 12,5 tỷ USD cho Lockheed Martin, nhằm hoàn tất thỏa thuận đặt mua 296 chiếc F-35 với tổng số tiền khoảng 24,3 tỷ USD.

Tập đoàn Lockheed Martin và Văn phòng quản lý Chương trình F-35 (JPO) của Lầu Năm Góc ngày 30/9 thông báo đã đạt thỏa thuận cuối cùng cho lô 18 và 19 của dòng tiêm kích tàng hình này. Theo đó, Lockheed Martin sẽ chế tạo tổng cộng 296 chiếc F-35 cho quân đội Mỹ và khách hàng nước ngoài, những chiếc đầu tiên dự kiến bàn giao trong năm 2026.

Lầu Năm Góc hồi tháng 12/2024 trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 11,8 tỷ USD liên quan đến lô 18 của dòng F-35, trong đó yêu cầu nhà sản xuất cung cấp tổng cộng 145 máy bay trước tháng 6/2027.

Hợp đồng bổ sung được trao ngày 30/9 trị giá 12,5 tỷ USD, đặt hàng thêm 3 máy bay cho lô 18 và thống nhất số lượng 148 phi cơ trong lô 19. Lockheed Martin được yêu cầu hoàn tất hợp đồng với lô 19 trước tháng 9/2028.

Tiêm kích F-35 bay huấn luyện tại căn cứ Moody, bang Georgia, Mỹ ngày 18/6. Ảnh: USAF

Ngoài ra, Lầu Năm Góc còn ký hợp đồng 101 triệu USD để mua sẵn phụ tùng có nguy cơ thiếu hụt hoặc nguồn cung bị thu hẹp. Hai hợp đồng với tổng trị giá 148,6 triệu USD cũng được trao cho Lockheed Martin để thanh toán phí thay đổi kỹ thuật cho lô F-35 thứ 17, nâng sản lượng nguồn cung và thiết kế lại cụm mạch cảm biến.

F-35 là chương trình phát triển vũ khí đắt đỏ nhất của Lầu Năm Góc, mỗi chiếc có giá khoảng 80-100 triệu USD tùy phiên bản. Dự án đã đội giá thêm 10% trong năm 2024, do cần cải thiện khả năng làm mát của động cơ.

Khoảng 3.000 máy bay dự kiến được chế tạo trong toàn bộ chương trình F-35, với hơn 1.230 chiếc đã xuất xưởng và bàn giao cho quân đội Mỹ cùng đồng minh. Các tiêm kích F-35 dự kiến hoạt động tới năm 2088, chương trình sẽ tốn hơn 2.000 tỷ USD để chế tạo và duy trì hoạt động của máy bay.

Nguyễn Tiến (Theo Aviationist, Defense News, AP)