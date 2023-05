Mỹ công khai kho vũ khí hạt nhân để gây sức ép với Nga

Mỹ công khai dữ liệu kho vũ khí hạt nhân và kêu gọi Nga có hành động tương tự, sau khi Moskva tuyên bố đình chỉ tham gia hiệp ước New START.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 15/5 cho biết Washington có 1.419 đầu đạn hạt nhân trong trạng thái sẵn sàng triển khai kể từ ngày 1/3, giảm so với 1.515 đầu đạn vào tháng 3/2022 và nằm trong giới hạn 1.550 do Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) đặt ra. Năm ngoái, Nga cho biết nước này có 1.474 đầu đạn hạt nhân trong trạng thái sẵn sàng triển khai.

Số đầu đạn này của Mỹ được gắn trên 662 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và các hệ thống phóng khác, giảm so với 686 hệ thống một năm trước đó và nằm trong giới hạn 700 của New START. Nga báo cáo con số 526 hệ thống triển khai đầu đạn hạt nhân một năm trước đó.

Mỹ tuyên bố họ đang duy trì tổng cộng 800 hệ thống phóng, cả sẵn sàng chiến đấu và dự bị, giống như một năm trước và cũng là mức tối đa được hiệp ước New START cho phép.

Mỹ thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ mặt đất tại đảo San Nicolas, California năm 2019. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay việc công khai dữ liệu hạt nhân này là tự nguyện và kêu gọi Nga có hành động tương tự.

"Mỹ tiếp tục coi sự minh bạch giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là rất quan trọng để giảm khả năng nhận thức, tính toán sai lầm và các cuộc cạnh tranh vũ khí tốn kém", cơ quan này tuyên bố. "Mỹ kêu gọi Nga tuân thủ các nghĩa vụ mang tính ràng buộc pháp lý bằng cách quay lại thực hiện đầy đủ hiệp ước New START và tất cả biện pháp xác minh trong đó".

Việc công bố dữ liệu đầu đạn hạt nhân đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ, bởi Washington hồi tháng 3 tuyên bố sẽ không chia sẻ thông tin theo New START nhằm đáp trả việc Nga đình chỉ tham gia hiệp ước này.

New START được ký tại Cộng hòa Czech năm 2010 dưới thời tổng thống Nga Dmitry Medvedev và tổng thống Mỹ Barack Obama. Hiệp ước có hiệu lực 10 năm, bắt đầu từ 2011, và được gia hạn thêm 5 năm vào năm 2021, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. New START giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà Mỹ và Nga có thể triển khai, cũng như số tên lửa, máy bay ném bom và tàu ngầm để mang chúng.

New START là hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất còn lại giữa hai cường quốc sở hữu nhiều đầu đạn hạt nhân nhất thế giới, sau khi Mỹ hồi năm 2018 quyết định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm xa (INF) ký với Nga.

Nga rút khỏi New START với cáo buộc Mỹ và phương Tây vi phạm các điều khoản của thỏa thuận, nhưng cam kết vẫn duy trì các nghĩa vụ được quy định trong hiệp ước. Moskva chưa bình luận về lời kêu gọi minh bạch thông tin hạt nhân của Washington.

Huyền Lê (Theo AFP)