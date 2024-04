Mỹ công bố video cảnh sát bắn thiếu niên cầm súng đồ chơi

Sở cảnh sát Arkon công bố video cho thấy sĩ quan Westlake gần như lập tức bắn vào tay một thiếu niên đang cầm súng đồ chơi chỉ sau một câu hỏi.

Sở cảnh sát ở thành phố Akron, bang Ohio, ngày 8/4 công bố video sĩ quan Ryan Westlake bắn Tavion Koonce-Williams, 15 tuổi, lúc thiếu niên này cầm súng đồ chơi trên đường phố hồi đầu tháng.

Khoảng 19h ngày 1/4, sĩ quan Westlake nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ, thông báo về nam giới da màu đang chĩa súng vào các ngôi nhà ở Tonawanda Avenue và Phố Newton, thành phố Akron.

Khoảng 10 phút sau, Westlake lái xe tuần tra, phát hiện Williams đang cầm trên tay một khẩu súng ở đường Ottawa.

"Này, cậu sống ở đâu vậy, hãy để tôi xem hai tay cậu", Westlake hét lên qua cửa kính xe tuần tra. Chỉ vài giây sau, cảnh sát này mở cửa xe, nổ súng về phía Williams, khiến viên đạn bắn trúng cổ tay phải thiếu niên này.

"Súng giả! Súng giả", Williams lập tức hét lớn, giơ cao hai tay.

Cảnh sát Mỹ bắn thiếu niên cầm súng đồ chơi Cảnh sát Westlake nổ súng về phía thiếu niên Williams ở Arkon, Mỹ, ngày 1/4. Video: Cảnh sát Arkon

Westlake ra lệnh cho thiếu niên 15 tuổi nằm xuống đất. Williams làm theo, liên tục lặp lại: "Đó là súng giả, tôi đảm bảo, hãy nhìn đi!".

Cảnh sát này tiếp tục yêu cầu Williams đưa hai tay ra sau lưng. Thiếu niên làm theo, tay phải túa máu. "Tay tôi bị thương, thưa ông. Tôi chỉ muốn được an toàn".

Westlake còng tay Williams, nhưng cuối cùng phải tháo còng khỏi cổ tay đẫm máu của thiếu niên này để băng bó.

"Tôi bị trúng đạn ở bàn tay. Thưa các ông, tôi là một đứa trẻ ngoan, luôn đạt điểm A ở trường, tôi còn chơi bóng bầu dục. Tôi chỉ muốn được an toàn, anh họ tôi vừa mất", Williams khóc lóc trong đau đớn.

Toàn bộ sự việc kéo dài khoảng 4 phút.

Williams được đưa đến bệnh viện với vết thương không nguy hiểm tính mạng. Cảnh sát thu hồi khẩu súng của thiếu niên này, cho biết đây là súng đồ chơi. Luật sư của gia đình Williams khẳng định thiếu niên này "không chĩa súng vào nhà bất kỳ ai hay về phía cá nhân nào và đang ở cách nhà bà ngoại chỉ một dãy nhà".

Khẩu súng đồ chơi của Williams. Ảnh: WJW

Westlake chưa bình luận về vụ bắn thiếu niên cầm súng giả ở Arkon, Mỹ. Cơ quan Điều tra hình sự bang Ohio đang điều tra độc lập về sự việc.

Cảnh sát ở thành phố Akron ngày 8/4 cũng công bố lý lịch của Westlake nhằm "minh mạch nhất có thể" về cuộc điều tra. Sĩ quan này đang được tạm nghỉ công tác có lương.

Westlake, 33 tuổi, gia nhập lực lượng cảnh sát từ năm 2014. Lý lịch cho thấy sĩ quan này có tiền sử dùng vũ lực khi làm nhiệm vụ, nhiều lần bị đánh giá "bốc đồng".

Tháng 5/2021, Westlake bị đình chỉ công tác 71 ngày, do dùng ngôn từ tục tĩu, kỳ thị người đồng tính, dọa bạn gái bằng súng khi say, làm nhiệm vụ khi "cực kỳ say" dẫn đến những hành động "làm mất uy tín cảnh sát".

Tháng 6/2022, sĩ quan này bị đình chỉ công tác hai ngày không lương do tông vào xe nghi phạm trong một cuộc rượt đuổi nhưng không báo cáo kịp thời.

Đức Trung (Theo NBC News)