Mỹ công bố Chiến lược Quốc phòng mới

Chiến lược Quốc phòng mới của Mỹ nêu rõ Washington sẽ ưu tiên bảo vệ lãnh thổ quốc gia, răn đe Trung Quốc và hạn chế hỗ trợ đồng minh.

"Khi lực lượng Mỹ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ quốc gia, chú trọng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, các đồng minh và đối tác của chúng tôi ở những nơi khác sẽ chịu trách nhiệm chính về lĩnh vực quốc phòng của họ. Lực lượng Mỹ vẫn đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, nhưng hạn chế hơn", theo tài liệu Chiến lược Quốc phòng (NDS) năm 2026 dài 25 trang do Lầu Năm Góc công bố ngày 23/1.

Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Mỹ nêu rằng "Hàn Quốc đủ năng lực đảm nhận trách nhiệm chủ chốt trong việc răn đe Triều Tiên, dưới sự hỗ trợ quan trọng nhưng hạn chế hơn từ phía Mỹ".

"Sự điều chỉnh cán cân trách nhiệm này phù hợp với lợi ích của Mỹ trong việc thay đổi thế bố trí lực lượng Mỹ trên bán đảo Triều Tiên", NDS có đoạn.

Mỹ hiện duy trì 28.500 binh sĩ ở Hàn Quốc theo cơ chế phòng thủ chung nhằm đối phó "mối đe dọa quân sự" từ Triều Tiên. Seoul cũng đã tăng ngân sách quốc phòng thêm 7,5% trong năm nay.

Tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Lầu Năm Góc tập trung đảm bảo rằng Trung Quốc không thể chi phối Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ.

"Mục tiêu này không đòi hỏi phải xảy ra một cuộc chiến mang tính sống còn. Thay vào đó, một nền hòa bình ổn định, với các điều kiện có lợi cho Mỹ nhưng vẫn nằm trong ngưỡng Trung Quốc có thể chấp nhận được, là điều hoàn toàn khả thi", tài liệu của Lầu Năm Góc nêu.

Liên quan vấn đề Iran, NDS cho biết nước này gần đây đã "chịu thất bại", nhưng đang hướng tới xây dựng lại quân đội và để ngỏ khả năng "nối lại thử nghiệm để sở hữu vũ khí hạt nhân". Theo tài liệu, ngay cả khi quân đội Mỹ đang được điều đến khu vực, "đồng minh kiểu mẫu" Israel có thể được trao quyền hơn nữa để tự vệ.

Mỹ đánh giá Nga vẫn là "mối đe dọa thường trực, nhưng có thể kiểm soát được" đối với các nước thành viên NATO ở sườn đông. Tài liệu khẳng định các đồng minh NATO sở hữu sức mạnh vượt trội và do đó "có vị thế vững chắc để gánh vác trách nhiệm chính trong việc phòng thủ thông thường tại châu Âu".

Lầu Năm Góc sẽ cung cấp cho Tổng thống Trump lựa chọn để "đảm bảo quyền tiếp cận quân sự và thương mại của Mỹ đến các khu vực trọng yếu" ở những khu vực khác nhau trên thế giới, bao gồm cả Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây khiến các thành viên NATO bất bình vì tuyên bố sẽ kiểm soát hòn đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại Davos tuần này, ông Trump đã phần nào xoa dịu đồng minh châu Âu khi cam kết không sử dụng vũ lực để sở hữu hòn đảo.

NDS đóng vai trò định hình các chính sách và được mỗi chính quyền mới ở Mỹ công bố. Tài liệu mới nhất dựa trên Chiến lược An ninh Quốc gia mà ông Trump công bố năm ngoái, trong đó nêu rõ Mỹ sẽ tái khẳng định vị thế thống trị ở Tây bán cầu, xây dựng sức mạnh quân sự ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, và có thể đánh giá lại mối quan hệ với châu Âu.

Chiến lược An ninh Quốc gia của ông Trump đã gây phản đối mạnh mẽ từ các nước châu Âu khi nói rằng châu lục này đang đối mặt nguy cơ "bị xóa sổ nền văn minh" và một ngày nào đó có thể mất đi vị thế là đồng minh đáng tin cậy của Mỹ.

NDS của chính quyền Trump được cho là sử dụng giọng điệu mềm mỏng hơn về Nga và Trung Quốc so với người tiền nhiệm. Dưới thời tổng thống Joe Biden, NDS mô tả Trung Quốc là thách thức nghiêm trọng nhất đối với Washington và Nga là "mối đe dọa cấp bách".

Tài liệu mới này cũng chỉ trích chính quyền tiền nhiệm vì đã bỏ bê an ninh biên giới, dẫn đến "làn sóng người nhập cư bất hợp pháp" và nạn buôn bán ma túy tràn lan.

"An ninh biên giới chính là an ninh quốc gia. Do đó, Lầu Năm Góc sẽ ưu tiên các nỗ lực đóng kín biên giới, đẩy lùi mọi hình thức xâm nhập và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp", chiến lược này nêu thêm.

