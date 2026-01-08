Mỹ công bố ảnh nguyên mẫu xe tăng Abrams thế hệ mới

Lục quân Mỹ đã nhận nguyên mẫu xe tăng chủ lực thế hệ mới M1E3 Abrams và công bố ảnh chụp một phần của phương tiện này.

"Nguyên mẫu M1E3 đầu tiên đã hoàn thiện với công nghệ tiên tiến được thiết kế để mang lại cuộc cách mạng trên chiến trường. Nguyên mẫu này do công ty Roush chế tạo dựa trên kinh nghiệm từ hoạt động giảm thiểu rủi ro, thể hiện cam kết của lục quân Mỹ đối với tốc độ, tính linh hoạt và giải pháp lấy người lính làm trung tâm", lục quân Mỹ cho biết hôm 7/1.

Lục quân Mỹ cho biết những đặc điểm nổi bật của nguyên mẫu M1E3 là "phần mềm tiên tiến, khả năng cơ động nâng cao và sức chiến đấu vô song". Họ đánh giá xe tăng M1E3 đánh dấu cột mốc trong áp dụng kinh nghiệm thực tế và nhanh chóng triển khai công nghệ hỗ trợ cho binh sĩ, thêm rằng quá trình thử nghiệm sẽ diễn ra vào đầu năm nay.

Một phần nguyên mẫu xe tăng chủ lực M1E3 Abrams trong ảnh công bố ngày 7/1. Ảnh: US Army

Lục quân Mỹ cũng công bố ảnh chụp một phần của chiếc M1E3. Ảnh đầu tiên cho thấy hai cửa trên mặt trước thân, khu vực thường đặt ví trí lái xe, cùng mặt trước tháp pháo và đèn LED chiếu sáng kiểu mới. Ở mặt trước tháp pháo, bên cạnh pháo chính dường như là camera kết nối với hệ thống quan sát toàn cảnh xung quanh phương tiện.

"Thiết kế M1E3 khác biệt đáng kể so với những biến thể Abrams hiện có. Các mẫu Abrams cũ chỉ có một cửa ở phía trước dành cho lái xe, ba thành viên còn lại đều ngồi trong tháp pháo", biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận định.

Trevithick cho rằng pháo chính của M1E3 có hình dáng tương tự mẫu M256 cỡ nòng 120 mm trên các xe tăng Abrams hiện tại. Dòng M1E3 có thể được trang bị pháo chính lớn hơn hoặc tiên tiến hơn trong quá trình phát triển. Nó cũng có khả năng mang theo các vũ khí khác như bệ phóng thiết bị bay không người lái (drone).

Một phần nguyên mẫu xe tăng chủ lực M1E3 Abrams trong ảnh công bố ngày 7/1. Ảnh: US Army

Lục quân Mỹ xác nhận những chiếc Abrams thế hệ mới sẽ được trang bị máy nạp đạn tự động, thiết bị chưa từng xuất hiện trên dòng Abrams. Cơ chế nạp đạn tự động cho phép giảm thành viên kíp lái Abrams từ 4 người xuống còn 3 người, hoặc giúp người nạp đạn thực hiện các nhiệm vụ khác như điều khiển drone.

"Thiết kế M1E3 khác biệt hẳn so với nguyên mẫu AbramsX do General Dynamics Land Systems, hãng chế tạo dòng Abrams hiện tại, công bố lần đầu vào năm 2022", Trevithick cho biết.

Theo Trevithick, những thay đổi như tháp pháo thấp hơn, sắp xếp lại vị trí kíp lái và hệ thống nạp đạn tự động có thể thu gọn kích thước tổng thể và giảm khối lượng của xe tăng Abrams thế hệ mới. "Khối lượng luôn là vấn đề lớn đối với dòng xe tăng này từ khi phiên bản đầu tiên được biên chế vào những năm 1980", chuyên gia Mỹ nói.

Hai mẫu Abrams đầu tiên là M1 và M1A1 có khối lượng lần lượt là 60 và 63 tấn, trong khi biến thể mới nhất mà quân đội Mỹ sử dụng là M1A2 SEP v3 nặng tới 78 tấn. Lục quân Mỹ từng bày tỏ hy vọng sẽ giảm khối lượng M1E3 xuống còn 60 tấn.

Xe tăng M1A2 SEP v3 tại căn cứ Fort Hood, bang Texas, Mỹ tháng 7/2020. Ảnh: US Army

Xe tăng M1E3 dự kiến sử dụng động cơ hybrid với khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể so với động cơ tua-bin khí hiện tại. Alex Miller, cố vấn khoa học công nghệ của Tư lệnh Lục quân Mỹ, cho biết M1E3 sẽ tiết kiệm khoảng 40% nhiên liệu so với mẫu cũ.

"Đây sẽ là hệ thống hybrid, M1E3 không phải xe tăng điện. Chúng tôi không muốn chế tạo xe tăng chạy hoàn toàn bằng điện vì không có chỗ sạc", ông Miller nói.

Mỹ triển khai dự án M1E3 trong lúc diễn ra các cuộc tranh luận gay gắt về vai trò của xe tăng và thiết giáp hạng nặng trong tương lai, khi chiến trường hiện đại xuất hiện nhiều vũ khí giá rẻ có khả năng phá hủy thiết giáp đắt tiền. Lục quân Mỹ năm ngoái hủy dự án xe tăng hạng nhẹ M10 Booker vì vấn đề thiết kế và phương tiện quá nặng so với yêu cầu đề ra.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)