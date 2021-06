Mỹ coi biến chủng Delta là 'mối đe dọa lớn nhất'

Tiến sĩ Fauci, cố vấn y tế Nhà Trắng, tuyên bố biến chủng Delta là "mối đe dọa lớn nhất" với chiến dịch chống Covid-19 của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 22/6, tiến sĩ Anthony Fauci cho biết biến chủng Delta, lần đầu được phát hiên ở Ấn Độ, hiện chiếm khoảng 20% tổng số ca nhiễm mới ở Mỹ, tăng từ 10% hai tuần trước. Theo ông, Delta dường như "theo cùng mô hình" với Alpha, biến chủng lần đầu được phát hiện ở Anh, với tỷ lệ ca nhiễm tăng gấp đôi ở Mỹ khoảng hai tuần một lần.

"Tương tự tình hình ở Anh, biến chủng Delta hiện là mối đe dọa lớn nhất đối với nỗ lực tận trừ Covid-19 của Mỹ", ông nói.

Tiến sĩ Anthony Fauci tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 22/6. Ảnh: CNBC.

Bình luận của Fauci được đưa ra sau khi tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cuối tuần trước kêu gọi người Mỹ tiêm vaccine Covid-19, khi Delta sẽ trở thành biến chủng chiếm ưu thế ở nước này.

Các nghiên cứu cho thấy Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn khoảng 60% so với Alpha, biến chủng vốn dễ lây lan hơn so với chủng gốc xuất hiện từ Vũ Hán, Trung Quốc, cuối năm 2019.

"Nếu được tiêm phòng, bạn sẽ được bảo vệ khỏi biến chủng Delta này", bà Walensky nhấn mạnh.

Anh gần đây chứng kiến Delta trở thành biến chủng chiếm ưu thế, vượt qua biến chủng Alpha từng hoành hành ở nước này. Biến chủng Delta hiện chiếm hơn 60% ca nhiễm mới ở Anh.

Quan chức y tế cho biết có thông tin biến chủng Delta gây triệu chứng nghiêm trọng hơn, nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm để xác nhận những kết luận đó. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy chủng Delta có thể gây ra triệu chứng khác với các biến thể khác.

Theo tiến sĩ Fauci, Mỹ có "công cụ" để đánh bại biến chủng này, kêu gọi thêm nhiều người Mỹ tiêm phòng đầy đủ để "dập dịch".

"Hiệu quả sau liều tiêm thứ hai của vaccine Pfizer/BioNTech là 88% đối với Delta và 93% đối với Alpha ở những ca có triệu chứng", Fauci dẫn một nghiên cứu cho hay.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần trước nói rằng Delta đang trở thành chủng trội của đại dịch trên toàn thế giới. Quan chức WHO cảnh báo Delta là "chủng nhanh nhất và khỏe nhất", nó sẽ "chọn ra" những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt ở những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Nó có khả năng "gây chết người cao hơn vì lây nhiễm dễ dàng hơn giữa người với người, và cuối cùng, nó sẽ tìm ra những người dễ bị tổn thương. Họ sẽ trở nặng, phải nhập viện và có khả năng tử vong", tiến sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế của WHO, nói trong một cuộc họp báo.

Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên môn của WHO về Covid-19, cho biết Delta đã lan đến 92 quốc gia, vùng lãnh thổ. "Rất tiếc chúng ta vẫn chưa có vaccine đúng chỗ để bảo vệ tính mạng của mọi người", bà nói.

WHO đã kêu gọi các quốc gia giàu có, gồm Mỹ, tăng cường tài trợ vaccine cho các nước nghèo hơn. Chính quyền Biden vừa công bố chi tiết nơi họ sẽ gửi 55 triệu liều vaccine, phần lớn trong số đó sẽ được phân phối thông qua Covax, chương trình cung cấp vaccine do WHO hậu thuẫn.

Huyền Lê (Theo CNBC)