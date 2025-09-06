Mỹ có thể sắp triển khai tiêm kích F-35 gần Venezuela

Washington dự kiến điều phi đội 10 chiếc F-35 đến Puerto Rico để tham gia chiến dịch chống tội phạm ma túy, theo các quan chức Mỹ.

Reuters hôm nay dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh triển khai 10 tiêm kích tàng hình F-35 đến căn cứ không quân ở vùng lãnh thổ Puerto Rico, nhằm tham gia chiến dịch truy quét các băng đảng ma túy ở khu vực Caribe.

Chuyên trang quân sự Mỹ War Zone sau đó cũng dẫn lời một số quan chức Lầu Năm Góc xác nhận thông tin. Các tiêm kích F-35 sẽ phối hợp với tàu hải quân Mỹ tại khu vực, song chưa rõ phi đội này thuộc biên chế không quân, hải quân hay thủy quân lục chiến Mỹ.

Tiêm kích F-35A Mỹ tại triển lãm Paris Air Show ở Pháp năm 2023. Ảnh: Reuters

Những chiếc F-35 đầu tiên dự kiến đáp xuống Puerto Rico vào đầu tuần tới và hoạt động trong khu vực Caribe. Căn cứ không quân lớn nhất trên đảo là sân bay Muniz ở San Juan, nơi đóng quân của Không quân Vệ binh Quốc gia Puerto Rico.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin.

Một số chuyên gia quốc phòng đã bày tỏ hoài nghi về hiệu quả của động thái này.

Dan Grazier, giám đốc Chương trình Cải cách An ninh Quốc gia tại Trung tâm Stimson ở Mỹ, cho rằng động thái nhằm "gửi tín hiệu chiến lược nhiều hơn là hiệu quả quân sự thực tế". Ông nhận định Washington chủ yếu muốn phát thông điệp rằng nước này sẵn sàng dùng đến những chiến đấu cơ mạnh nhất biên chế cho nhiệm vụ chống tội phạm ma túy.

Mark Nevitt, giáo sư luật tại Đại học Emory và cựu cố vấn pháp lý hải quân, cảnh báo cách chính phủ Mỹ nhìn nhận băng đảng ma túy như tổ chức khủng bố có thể mở ra "cuộc chiến không hồi kết".

Vị trí Puerto Rico và Venezuela. Đồ họa: Britanica

Puerto Rico là vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ, cách bang Florica khoảng 1.600 km và cách biên giới Venezuela hơn 800 km.

Thông tin được công bố chỉ vài giờ sau khi Lầu Năm Góc cáo buộc Venezuela tiếp tục điều tiêm kích F-16 "vờn qua đầu khu trục hạm Mỹ" trên vùng biển quốc tế, lần thứ hai sự việc xảy ra trong vòng 48 giờ qua.

Tổng thống Trump khẳng định các chỉ huy hải quân có quyền đáp trả nếu máy bay Venezuela tiếp tục áp sát tàu chiến Mỹ, cảnh báo sẽ ra lệnh bắn hạ nếu những phi cơ này "trở thành mối đe dọa".

Thanh Danh (Theo Reuters, Military, War Zone)