Mỹ có thể sắp triển khai lực lượng đến thủ đô Syria

Mỹ dường như đang chuẩn bị hiện diện quân sự tại căn cứ không quân Damascus, nằm trong kế hoạch thúc đẩy thỏa thuận hòa bình Syria - Israel.

Reuters hôm nay dẫn lời 6 nguồn tin giấu tên, gồm các quan chức phương Tây và một quan chức Syria, nói rằng Mỹ đang chuẩn bị "thiết lập hiện diện quân sự tại một căn cứ không quân ở thủ đô Damascus".

Các nguồn tin mô tả lực lượng Mỹ tại Damascus sẽ giữ vai trò giám sát thực thi thỏa thuận giữa Syria và Israel, trong trường hợp Washington thúc đẩy đàm phán thành công và các bên đạt được thống nhất. Căn cứ nằm ở cửa ngõ phía nam thủ đô của Syria, khu vực dự kiến trở thành vùng phi quân sự trong khuôn khổ thỏa thuận do chính quyền Tổng thống Trump bảo trợ.

Binh sĩ Mỹ tuần tra gần các giếng dầu tại thị trấn al-Qahtaniyah, đông bắc Syria tháng 6/2023. Ảnh: AFP

Thông tin xuất hiện khoảng 4 ngày trước khi Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa đến Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump, đánh dấu lần đầu một lãnh đạo Syria tới Nhà Trắng.

Một quan chức Lầu Năm Góc từ chối bình luận cụ thể, chỉ cho biết Mỹ "liên tục đánh giá mức độ hiện diện cần thiết để đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)". Người này không tiết lộ vị trí các lực lượng Mỹ đang triển khai ở Syria vì "lý do an ninh".

Trong khi đó, một sĩ quan quân sự phương Tây nói rằng kế hoạch đã được quân đội Mỹ đẩy nhanh trong hai tháng qua, sau nhiều chuyến thị sát và kiểm tra nhằm xác định đường băng của căn cứ ở Damascus "đủ điều kiện sử dụng ngay hay không".

Hai nguồn tin quân sự Syria cho hay các cuộc đàm phán đang tập trung vào cách Washington sử dụng căn cứ cho hoạt động hậu cần, giám sát, tiếp liệu và cứu trợ nhân đạo, trong khi Damascus "vẫn giữ vững chủ quyền". Một quan chức quốc phòng Syria xác nhận Mỹ đã điều vận tải cơ C-130 đến kiểm tra khả năng hoạt động của đường băng.

Vị trí thủ đô Damascus và các thành phố lớn của Syria. Đồ họa: AP

Một nguồn thạo tin về quá trình đàm phán cho biết phương án sử dụng căn cứ Damascus đã được thảo luận trong chuyến thăm của tướng Brad Cooper, lãnh đạo Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thuộc quân đội Mỹ, đến Syria tháng 9. Washington dường như đang hối thúc Damascus ký thỏa thuận an ninh với Tel Aviv trước cuối năm nay.

Động thái này tương đồng với hai nhiệm vụ mới của quân đội Mỹ trong khu vực nhằm giám sát các thỏa thuận ngừng bắn, gồm một căn cứ ở Lebanon để theo dõi lệnh ngừng bắn Hezbollah - Israel, và một căn cứ ở Israel giám sát thỏa thuận ngừng bắn với Hamas.

Mỹ vẫn duy trì lực lượng tại đông bắc Syria để hỗ trợ dân quân người Kurd chống IS, song đã giảm nửa quân số xuống còn khoảng 1.000 người. Washington hồi tháng 6 tuyên bố đóng cửa 5 căn cứ ở Deir ez-Zor và Hasakah, một phần binh sĩ rút qua Iraq và số còn lại tập kết về 3 căn cứ chính ở mỏ dầu Omar, Shaddadi và Kasrek.

Thanh Danh (Theo Reuters, Anadolu)