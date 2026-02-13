Mỹ có thể sắp điều siêu tàu sân bay 13 tỷ USD tới Trung Đông

Truyền thông Mỹ nói nước này sẽ triển khai chiến hạm USS Gerald R. Ford đến Trung Đông, nâng tổng số tàu sân bay ở khu vực lên hai chiếc.

Truyền thông Mỹ hôm 12/2 dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết thủy thủ đoàn trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã được thông báo rằng chiến hạm này và các tàu hộ tống sẽ được điều động từ Biển Caribe tới Trung Đông.

Với động thái này, USS Gerald R. Ford sẽ trở thành tàu sân bay Mỹ thứ hai hiện diện ở Trung Đông. Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln triển khai ở Biển Arab, trong khuôn khổ chiến dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm gây sức ép lên Iran.

Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin này.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford tại Biển Caribe hôm 19/1. Ảnh: US Navy

Tổng thống Trump hôm 10/2 tuyên bố đang cân nhắc điều thêm tàu sân bay đến Trung Đông để chuẩn bị cho kịch bản đàm phán với Iran thất bại, nhưng không đề cập cụ thể chiến hạm nào.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford rời cảng Norfolk ở bang Virginia hồi tháng 6/2025 với đích đến ban đầu là châu Âu, song sau đó chuyển hướng sang Biển Caribe để tham gia chiến dịch gây sức ép lên Venezuela. Chiến đấu cơ xuất phát từ tàu Ford đã tham gia chiến dịch đột kích, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại thủ đô Caracas hôm 3/1.

Đợt triển khai của nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford đã được gia hạn một lần và thủy thủ đoàn dự kiến trở về nhà đầu tháng 3. Nếu thật sự được điều động tới Trung Đông, ngày về cảng nhà của USS Gerald R. Ford nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị trì hoãn, ảnh hưởng tới kế hoạch đưa tàu vào nhà máy sửa chữa và nâng cấp.

USS Gerald R. Ford là siêu tàu sân bay của Mỹ, cũng là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân nước này với mức giá bàn giao gần 13 tỷ USD. Tàu có thể chở 75 máy bay các loại, gồm tiêm kích F/A-18E/F, phi cơ tác chiến điện tử EA-18G, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-2D, cùng nhiều loại trực thăng tuần tra và săn ngầm.

Nhóm chiến hạm hộ tống gồm các tàu khu trục USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge, USS Mahan và USS Forrest Sherman, cùng ít nhất một tàu ngầm hạt nhân tấn công. Mỗi tàu có thể mang được hàng chục tên lửa các loại, được trang bị hệ thống cảm biến cho phép giám sát vùng trời và vùng biển rộng lớn xung quanh.

Ông Trump cuối tháng trước điều nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln tới Trung Đông, khi căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang liên quan phong trào biểu tình ở Iran. Hai bên tuần trước bắt đầu đàm phán tại Oman về tương lai chương trình hạt nhân của Tehran. Tổng thống Mỹ ngày 12/2 cảnh báo Iran sẽ hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không đạt được thỏa thuận.

Phạm Giang (Theo AFP)