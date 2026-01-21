Mỹ có thể rút 200 nhân sự ở loạt cơ quan NATO

Lầu Năm Góc có thể cắt giảm khoảng 200 nhân sự từ các cơ quan quân sự, tình báo của NATO, nhưng khá nhỏ so với 80.000 quân đồn trú tại châu Âu.

Reuters và Washington Post ngày 20/1 dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết Lầu Năm Góc đã thông báo cho một số quốc gia châu Âu về kế hoạch rút khoảng 200 nhân sự khỏi loạt cơ quan NATO, trong đó có các bộ phận giám sát và lập kế hoạch cho hoạt động quân sự, tình báo của liên minh.

Ba nguồn tin cho biết trong số các cơ quan bị ảnh hưởng có Trung tâm Tình báo Hợp nhất NATO tại Anh, Bộ Tư lệnh Lực lượng Đồng minh ở thủ đô Brussels của Bỉ và Lực lượng Tấn công và Hỗ trợ Hàng hải NATO (STRIKFORNATO) có trụ sở tại Bồ Đào Nha.

Các nguồn tin không nêu lý do giới chức Mỹ đưa ra quyết định cắt giảm nhân sự chuyên trách trong NATO. Động thái này được đánh giá là phù hợp với tuyên bố của chính quyền Tổng thống Trump về việc điều chuyển thêm nguồn lực sang khu vực Tây Bán cầu.

Binh sĩ Mỹ diễn tập tại Anh tháng 7/2025. Ảnh: US Navy

Một số quan chức quen thuộc với vấn đề cho biết động thái cắt giảm nhân sự tại NATO của Mỹ dự kiến ảnh hưởng đến gần 30 cơ quan của liên minh. Thay vì rút nhân sự đồng loạt, Lầu Năm Góc sẽ không cử người thay thế khi 200 nhân viên tại NATO hết nhiệm kỳ và quá trình này có thể mất nhiều năm.

Theo hai quan chức Mỹ, quyết định trên đã được xem xét trong nhiều tháng. Một người khẳng định điều này không liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Đan Mạch xung quanh tuyên bố của ông Trump đối với đảo Greenland.

Khi được đề nghị bình luận về thông tin, một quan chức NATO nói rằng thay đổi về nhân sự của Mỹ không phải bất thường và hiện diện quân sự của nước này tại châu Âu lớn hơn so với những năm trước.

Khoảng 80.000 binh sĩ, nhân viên quốc phòng Mỹ đang được triển khai tại châu Âu trong khuôn khổ NATO, phần lớn đồn trú tại Đức.

"NATO cùng Mỹ đang liên hệ chặt chẽ về tình hình chung của chúng tôi nhằm đảm bảo liên minh duy trì năng lực răn đe và phòng thủ mạnh mẽ", quan chức NATO nói.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/1, Tổng thống Trump tuyên bố "không ai đóng góp nhiều hơn cho NATO như tôi". "Nếu tôi không xuất hiện, NATO giờ đã bị xóa sổ, nằm trong đống tro tàn của lịch sử".

Ông Trump cũng chia sẻ một bài đăng khác cho rằng "NATO là mối đe dọa thật sự, trong khi nguy cơ đến từ Nga và Trung Quốc bị thổi phồng".

Biểu tượng NATO bên ngoài trụ sở tại Brussels, Bỉ tháng 4/2025. Ảnh: AP

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh NATO đối mặt với thời điểm căng thẳng nhất kể từ khi được thành lập, đặc biệt sau những tuyên bố của Tổng thống Trump về ý định sáp nhập Greenland, hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, một thành viên của liên minh. Nhiều lãnh đạo châu Âu cảnh báo việc Mỹ giành lấy Greenland bằng vũ lực sẽ là dấu chấm hết cho NATO.

Ông Trump cuối tuần trước thông báo sẽ áp thuế đối với một số quốc gia thành viên NATO từ ngày 1/2, sau khi các nước này bày tỏ ủng hộ chủ quyền của Đan Mạch đối với đảo Greenland. Các quan chức Liên minh châu Âu đang cân nhắc động thái đáp trả quyết định của ông Trump.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, WP, AFP)