Mỹ có thể liệt băng đảng Venezuela vào danh sách khủng bố

Các quan chức Mỹ cho biết nước này có thể liệt băng đảng Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố, mở đường để Mỹ tấn công mục tiêu tại Venezuela.

Hãng thông tấn Reuters ngày 22/11 dẫn lời 4 quan chức Mỹ cho biết nước này chuẩn bị khởi động giai đoạn mới của chiến dịch liên quan đến Venezuela. Dự kiến vào ngày 24/11, Washington sẽ liệt băng đảng Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố do hoạt động vận chuyển ma túy vào Mỹ. Chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là người đứng đầu Cartel de los Soles, ông Maduro bác bỏ thông tin này.

Ông Trump tuần trước từng nói rằng việc liệt Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố cho phép Mỹ tấn công mục tiêu tại Venezuela. Tuy nhiên, ông Trump cũng bày tỏ sẵn sàng theo đuổi các cuộc đàm phán để đạt được giải pháp ngoại giao.

Hai quan chức Mỹ cho biết nước này đã thảo luận với Venezuela. Chưa rõ liệu những cuộc thảo luận này có tác động tới thời điểm hoặc quy mô chiến dịch sắp tới của Mỹ hay không.

Tiêm kích F/A-18 và oanh tạc cơ B-52 bay qua đầu tàu sân bay USS Gerald R. Ford ở phía tây Đại Tây Dương ngày 13/11. Ảnh: US Navy

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đang ngày càng xấu đi. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 21/11 cảnh báo về tình huống nguy hiểm tiềm ẩn khi bay qua Venezuela và kêu gọi các hãng hàng không thận trọng. Ba hãng hàng không quốc tế sau đó hủy các chuyến bay xuất phát từ Venezuela.

Lực lượng Mỹ triển khai ở gần Venezuela hiện nay gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, 8 tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay tuần thám biển P-8A, máy bay không người lái MQ-9 và hơn 15.000 binh sĩ.

Vị trí của chiến hạm Mỹ (chấm đỏ) tại khu vực biển Caribe trong tháng 11. Đồ họa: BBC

Mỹ tới nay vẫn tập trung vào hoạt động chống ma túy, dù điều động tới biển Caribe lực lượng có sức chiến đấu vượt xa mức cần thiết. Quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 21 tàu thuyền bị nghi chở ma túy ở vùng Caribe và đông Thái Bình Dương, khiến 83 người thiệt mạng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 9 mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Quân đội Venezuela ngày 13/11 tổ chức diễn tập quy mô lớn để ứng phó mối đe dọa khi Mỹ tăng hiện diện quân sự trong khu vực.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)