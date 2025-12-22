Mỹ có thể đang truy đuổi tàu dầu thứ ba gần Venezuela

Quan chức Mỹ cho biết tuần duyên đang truy đuổi tàu dầu ở vùng biển quốc tế gần Venezuela, lần thứ ba trong chưa đầy hai tuần qua.

Reuters hôm nay dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Tuần duyên Mỹ đang truy đuổi một tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt, với cáo buộc nó né tránh các biện pháp cấm vận nhằm vào Venezuela. Các quan chức không tiết lộ vị trí cụ thể và danh tính của tàu.

Một quan chức nói rằng tàu dầu đang treo cờ nhận diện giả và nằm trong diện bị tịch thu. Một nguồn tin khác xác nhận lực lượng của Tuần duyên Mỹ chưa đổ bộ lên tàu, nhấn mạnh quá trình thực thi lệnh trừng phạt có thể được tiến hành bằng nhiều hình thức, trong đó có áp sát phương tiện bằng tàu hoặc máy bay.

Nhà Trắng chưa bình luận về sự việc.

Tuần duyên Mỹ diễn tập đổ bộ lên tàu dầu tại Michigan ngày 17/12. Ảnh: MLive Michigan

Công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh cùng một nguồn an ninh hàng hải Mỹ nói rằng phương tiện bị truy đuổi là Bella 1, tàu chở dầu thô cỡ lớn bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2024 với cáo buộc có liên hệ với Iran.

Dữ liệu trên website theo dõi vận tải hàng hải Tanker Trackers cho thấy Bella 1 không chở hàng khi tiến gần Venezuela hôm 21/12. Tàu này từng bị cáo buộc vận chuyển dầu từ Venezuela sang Trung Quốc năm 2021, cũng như chở dầu thô Iran.

Đây là lần thứ ba Mỹ truy đuổi các tàu dầu liên quan Venezuela trên vùng biển gần nước này trong 3 tuần qua. Tàu chở dầu cỡ lớn The Skipper, phương tiện đầu tiên liên quan Venezuela bị Mỹ tịch thu hôm 10/12, đã được chuyển đến ngoài khơi bang Texas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố phong tỏa mọi tàu dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett nói hai tàu đầu tiên bị tịch thu vốn hoạt động trên thị trường chợ đen, cung cấp dầu cho các nước bị trừng phạt, cho rằng tác động của chúng đến giá dầu trong nước là không đáng kể.

Giới phân tích cho rằng Mỹ tập trung vào các tàu dầu sẽ làm gia tăng rủi ro địa chính trị và có thể làm giảm nguồn thu dầu của Venezuela. Trong khi đó, Tổng thống Nicolas Maduro khẳng định hoạt động thương mại dầu mỏ Venezuela vẫn sẽ tiếp diễn.

Vị trí Venezuela và vùng biển Caribe. Đồ họa: Britannica

Mỹ gần đây liên tục gia tăng áp lực lên chính quyền Tổng thống Maduro, triển khai nhiều khí tài quân sự đến khu vực với lý do tiến hành nhiệm vụ chống ma túy. Các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào xuồng nghi chở ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương kể từ tháng 9 đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Lực lượng Mỹ gần Venezuela hiện gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, tiêm kích tàng hình F-35, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái, máy bay tác chiến điện tử, phi cơ cứu hộ cứu nạn và hơn 15.000 binh sĩ.

Ông Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela và muốn "cướp đất đai, khoáng sản" của nước này.

Thanh Danh (Theo Reuters)