Mỹ có thể đang cân nhắc tập kích băng đảng ma túy tại Venezuela

Truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Trump đang cân nhắc phương án tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Venezuela, nhằm vào các băng đảng ma túy.

Đầu tuần này, quân đội Mỹ đã khai hỏa, diệt một chiếc xuồng xuất phát từ Venezuela ở phía nam vùng Caribe, khiến 11 người thiệt mạng, với lý do nó vận chuyển ma túy.

CNN ngày 5/9 dẫn các nguồn tin cho biết vụ tập kích này là khởi đầu cho nỗ lực nhằm xóa sổ nạn buôn bán ma túy ở khu vực. Theo các nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc thêm các lựa chọn về hoạt động quân sự nhằm vào "băng đảng ma túy đang hoạt động tại Venezuela", trong đó có tập kích mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Kịch bản đó sẽ là bước leo thang căng thẳng lớn giữa Mỹ và chính quyền Venezuela. Tổng thống Trump hồi đầu năm cho phép quân đội thực hiện các chiến dịch không kích nhằm vào những băng đảng ma túy bị coi là tổ chức khủng bố, một nguồn tin cho biết.

Tiêm kích F-16 của Mỹ tại Puerto Rico tháng 7/2024. Ảnh: USAF

Mỹ đã điều lực lượng quân sự đáng kể đến vùng Caribe trong những tuần gần đây, trong đó có chiến hạm mang tên lửa hành trình Tomahawk, một tàu ngầm tấn công, máy bay quân sự cùng hơn 4.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Hai quan chức Nhà Trắng cho biết 10 tiêm kích F-35 đang tới Puerto Rico, nơi lính thủy đánh bộ Mỹ đang diễn tập đổ bộ.

Khi được hỏi liệu Mỹ có cân nhắc mở chiến dịch không kích nhằm vào Venezuela hay không, Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 2/9 không loại trừ khả năng này. "Đây là chiến dịch chống ma túy", ông Rubio nói. "Chúng tôi sẽ tấn công các băng đảng ma túy ở bất cứ nơi nào họ hoạt động chống lại lợi ích của Mỹ".

Một nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang cố tình tỏ ra mơ hồ và tại thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu cho thấy ông Trump sẽ quyết định triển khai chiến dịch không kích nhằm vào mục tiêu tại Venezuela.

Tuy nhiên, hai quan chức Nhà Trắng để ngỏ khả năng hoạt động này diễn ra trong tương lai. Một quan chức cho biết ông Trump đã nói với các quan chức quốc phòng và an ninh quốc gia rằng "nếu có cơ hội tiêu diệt khủng bố, ông ấy sẽ lập tức bật đèn xanh cho họ làm vậy".

Vị trí Venezuela. Đồ họa: BBC

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 1/9 mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Ông tuyên bố Venezuela đã sẵn sàng để "đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia", đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, AFP, AP)