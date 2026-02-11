Mỹ có thể cần 500 máy bay F-47, B-21 để đối phó Trung Quốc

Viện nghiên cứu Mỹ nhận định nước này cần sở hữu ít nhất 500 tiêm kích F-47, oanh tạc cơ B-21 để đánh bại Trung Quốc trong xung đột.

Trong báo cáo công bố hôm 9/2, Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Mitchell có trụ sở tại Mỹ cho rằng không quân nước này cần mua ít nhất 300 tiêm kích tàng hình F-47 và 200 oanh tạc cơ chiến lược B-21 để đối phó Trung Quốc, trong trường hợp bùng phát xung đột quy mô lớn giữa hai nước.

Không quân Mỹ trước đó cho biết có kế hoạch mua ít nhất 185 tiêm kích F-47 và 100 oanh tạc cơ B-21, thấp hơn rất nhiều so với con số mà Viện Mitchell khuyến nghị.

Heather Penney, giám đốc phụ trách nghiên cứu của Viện Mitchell, cảnh báo rằng các cuộc chiến mà Mỹ từng tham gia trong quá khứ, cũng như xung đột Ukraine, cho thấy các lực lượng quân sự có nguy cơ bị cuốn vào chiến tranh tiêu hao kéo dài nếu không làm chủ bầu trời và tập kích căn cứ quân sự, khu trú ẩn của đối phương.

Oanh tạc cơ B-21 Mỹ bay thử nghiệm tại căn cứ không quân Edwards hồi tháng 9/2025. Ảnh: BQP Mỹ

Theo Penney, Mỹ có thể rơi vào tình thế tương tự nếu không đẩy mạnh năng lực không kích tầm xa. "Trung Quốc đang xây dựng năng lực và bố trí lực lượng để biến toàn bộ khu vực tây Thái Bình Dương thành vùng an toàn của mình. Lịch sử cho thấy rằng đối thủ có được vùng an toàn như vậy sẽ giành được chiến thắng", bà nói.

Các cuộc tập kích gần đây của không quân Mỹ diễn ra tương đối hiệu quả, tiêu biểu là Chiến dịch Búa Đêm được tiến hành hồi tháng 6/2025, khi các lực lượng nước này xâm nhập không phận Iran để tấn công loạt cơ sở hạt nhân rồi rút đi mà không chịu tổn hại.

Dù vậy, Penney lưu ý rằng Mỹ phải huy động toàn bộ oanh tạc cơ B-2 hiện có để tham gia chiến dịch, trong đó một số tham gia nhiệm vụ tập kích, số khác đảm nhận vai trò mồi nhử. "Nếu Iran bắn rơi bất kỳ chiếc B-2 nào, không quân Mỹ sẽ không có nguồn lực để thay thế hay thực hiện nhiệm vụ tương tự vào ngày hôm sau, trong trường hợp cần tung đòn đánh bồi", bà nói.

Trung Quốc sẽ là mối đe dọa lớn hơn nhiều đối với Mỹ, do sở hữu lưới phòng không vượt trội so với Iran. Nếu không có đủ lượng máy bay dự trữ, không quân Mỹ sẽ phải tác chiến ngoài phạm vi hoạt động của lưới phòng không Trung Quốc, hạn chế thực hiện những nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao để tránh nguy cơ mất máy bay không thể thay thế.

"Chiến lược thận trọng như vậy là không đủ để giúp Mỹ giành chiến thắng", Penney cho hay.

Viện Mitchell cho rằng không quân Mỹ cần có động thái nhằm duy trì năng lực không chiến trong ngắn hạn, giữa lúc chờ nhận đủ số lượng máy bay F-47 và B-21. "Điều này nghĩa là không được loại biên oanh tạc cơ B-1B và B-2 cho đến khi được bàn giao tối thiểu 100 máy bay ném bom B-21", chuyên gia Mỹ nêu thêm.

Hình ảnh mô phỏng của tiêm kích Boeing F-47. Đồ họa: USAF

Penney cũng kêu gọi không quân Mỹ đặt mục tiêu mua thêm ít nhất 75 tiêm kích tàng hình F-35A và 24 chiến đấu cơ đa năng F-15EX mỗi năm để chấm dứt tình trạng suy giảm lực lượng đã kéo dài hàng thập kỷ.

"Cần đảo ngược cuộc khủng hoảng về tiêm kích và mua F-35, F-15EX với tốc độ tối đa, không còn chuyện 'thoái vốn để đầu tư' nữa", chuyên gia này cho biết, đề cập biện pháp loại biên máy bay cũ để có tiền phát triển mẫu mới. "Họ cần tái trang bị lực lượng tiêm kích với tỷ lệ tối thiểu là một đổi một, cũng như bổ sung UAV trợ chiến".

Phạm Giang (Theo Defense News)