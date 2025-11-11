Mỹ chưa thể xuất khẩu 'hơn 5 tỷ USD vũ khí' do chính phủ đóng cửa

Tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ có thể đã khiến hoạt động xuất khẩu hơn 5 tỷ USD vũ khí sang các nước NATO bị đình trệ.

Tờ Axios ngày 9/11 dẫn lời quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hoạt động chuyển giao vũ khí, trong đó có tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM, hệ thống phòng thủ Aegis và pháo phản lực HIMARS, cho các nước đồng minh NATO đang bị đình trệ do ảnh hưởng từ tình trạng đóng cửa chính phủ.

Theo quan chức này, các giao dịch đang chờ xử lý có tổng giá trị hơn 5 tỷ USD, gồm thương vụ bán vũ khí trực tiếp từ chính phủ Mỹ cho NATO và giấy phép để các công ty quốc phòng xuất khẩu khí tài. "Điều này thật sự gây tổn hại cho các đồng minh, đối tác và ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ", nguồn tin cho hay.

Chưa rõ đích đến cuối cùng của các đơn hàng trên, song Axios lưu ý rằng nhiều vũ khí Mỹ bán cho đồng minh trong NATO sẽ được chuyển giao cho Ukraine.

Tên lửa AMRAAM chuẩn bị lắp lên tiêm kích AV-8B Harrier II của Mỹ hồi tháng 8. Ảnh: USMC

"Phe Dân chủ đang làm chậm trễ các thương vụ vũ khí quan trọng, trong đó có cả với đồng minh NATO, gây tổn hại cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ, đặt an ninh của chúng tôi cũng như các đối tác vào tình trạng nguy hiểm", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, song không đề cập con số hơn 5 tỷ USD.

Hoạt động của nhiều cơ quan công quyền tại Mỹ đã bị đình trệ kể từ khi phe Dân chủ và Cộng hòa tại quốc hội không thể đạt thỏa thuận về dự luật ngân sách, khiến chính phủ liên bang đóng cửa từ ngày 1/10. Đây là đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ, vượt qua kỷ lục 35 ngày được thiết lập dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí quy định quốc hội Mỹ phải đánh giá các đề xuất liên quan hoạt động bán khí tài cho nước ngoài. Nhiều nhân viên Bộ Ngoại giao, vốn có nhiệm vụ báo cáo cho các ủy ban quốc hội và đảm bảo tiến trình hoàn tất, đã phải nghỉ việc do chính phủ đóng cửa.

Theo một quan chức cấp cao, Cục Chính trị - Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ tháng trước chỉ còn khoảng 25% nhân sự so với bình thường để làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động buôn bán khí tài.

Phạm Giang (Theo Axios)