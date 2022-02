Mỹ cho phép ôtô lắp đèn pha chủ động

MỹCông nghệ đèn pha tự điều chỉnh độ sáng và góc chiếu sẽ được phép trang bị trên ôtô nhằm ngăn ngừa va chạm khi trời tối.

Thông báo được Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) thông báo hôm 15/2. Hành động này có thể bị đánh giá là muộn nếu so với đơn kiến nghị đã được Toyota nộp lên vào năm 2013 để xin sử dụng loại đèn này.

Ở châu Âu, đèn pha chủ động, hay đèn pha thông minh thích ứng, đã được cho phép từ hơn một thập kỷ và cũng được áp dụng tại Nhật Bản, Canada và một số quốc gia khác. Sau Toyota, Volkswagen và BMW cũng từng nộp đơn kiến nghị để được sử dụng loại đèn này trên ôtô tại Mỹ.

Công nghệ đèn pha chủ động tự động điều chỉnh dải sáng, có khả năng nhận diện và không làm chói mắt người đi ngược chiều. Ảnh: Audi

Một luật mới được ký vào tháng 11/2021 - một năm trước khi NHTSA sẽ ban hành quy định cuối cùng vào cuối 2023.

NHTSA nói rằng quy định này "sẽ cải thiện mức độ an toàn cho người đi bộ và đi xe đạp khi giúp họ được nhìn thấy rõ hơn vào ban đêm, và giúp ngăn ngừa va chạm bằng việc chiếu sáng hơn các loại động vật và vật thể dọc đường".

Từ 2010, tỷ lệ người đi bộ tử vong do tai nạn giao thông đã tăng 45%. Trong 2020, có 6.236 người đi bộ không may thiệt mạng, chiếm khoảng 16,7% số người tử vong do tai nạn giao thông. Nhiều tai nạn xảy ra vào ban đêm dù số quãng đường mà người tham gia giao thông đi được vào thời điểm này rất thấp.

Liên minh đổi mới ngành công nghiệp ôtô (AAI) - đơn vị đại diện cho gần như tất cả các nhà sản xuất ôtô tại Mỹ - nói rằng nghiên cứu cho thấy đèn pha "có thể giúp tăng khả năng quan sát đường mà không gây chói mắt với phương tiện đang chạy tới".

Không giống một số kiểu đèn pha tự động đơn thuần, chỉ chuyển từ đèn pha xuống đèn cốt, đèn pha chủ động sử dụng cảm biến, camera, và phần mềm xử lý dữ liệu cũng như phần cứng của đèn để phát hiện phương tiện khác đang tới gần và tự động điều chỉnh đèn pha. Hệ thống có thể điều chỉnh độ sáng, dải chiếu và góc chiếu.

Hiện đèn pha chủ động thường sử dụng công nghệ LED, và thường chỉ có trên các mẫu xe cao cấp. Như Audi đang tính 3.000 USD cho công nghệ này trên bản cao cấp nhất của mẫu e-tron Sportback.

Mỹ Anh (theo Reuters)