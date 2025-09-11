Mỹ chặn du học sinh xin thị thực 'ké' ở nước khác

MỹDu học sinh phải nộp đơn xin thị thực ở quốc gia cư trú, nếu phỏng vấn "ké" ở các nước khác sẽ dễ trượt.

Bộ Ngoại giao Mỹ cuối tuần trước thông báo việc này, áp dụng từ ngày 6/9. Theo đó, những người xin thị thực không định cư, bao gồm du học sinh, phải đặt lịch phỏng vấn với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán ở nước mình. Họ sẽ dễ bị từ chối hơn nếu cố tình đăng ký phỏng vấn ở nước thứ ba.

Quy định này nhằm chấm dứt tình trạng sinh viên quốc tế xin phỏng vấn thị thực ở một số quốc gia khác, bởi thời hạn xử lý hồ sơ nhanh hơn trong nước.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại quy định mới có thể làm tăng thời gian chờ đợi và gây bất lợi cho du học sinh ở những nơi vốn đã chậm trễ. Theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao hồi tháng 8, thời gian chờ phỏng vấn thị thực ở một số quốc gia như Abuja, Nigeria, Accra, Pakistan... có thể lên tới 10 - 14 tháng. Trong khi, thời gian trung bình ở các nước khác là dưới ba tháng.

Khuôn viên Đại học Pennsylvania, Mỹ. Ảnh: University of Pennsylvania Fanpage

Hơn 1,1 triệu du học sinh đến từ hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ đang ở Mỹ, đóng góp khoảng 50 tỷ USD cho nền kinh tế. Số du học sinh người Việt là hơn 22.000, đông thứ 6.

Chi phí học tập ở Mỹ thuộc dạng đắt đỏ, vượt mốc 100.000 USD ở một số trường, khi học phí đại học giữ đà tăng khoảng 3-9% mỗi năm.

Tính trong 20 năm qua, chi phí đại học đã tăng khoảng 40%, theo dữ liệu mà tổ chức xếp hạng US News thu thập từ 324 trường vào năm ngoái. Nếu tính riêng học phí, mức thu ở các đại học công lập tăng 127-158%, tùy nhóm (sinh viên ở trong hay ngoài bang). Trong khi đó, các trường tư không phân biệt học phí giữa sinh viên quốc tế và nội địa, mức tăng là 132%.

Doãn Hùng (Theo US Department of State, The Pie)