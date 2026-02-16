Mỹ chặn bắt tàu chở dầu 'thách thức lệnh phong tỏa'

Quân đội Mỹ thông báo chặn bắt tàu chở dầu bị trừng phạt, sau khi nó vi phạm lệnh phong tỏa của Washington và rời khỏi Biển Caribe.

"Tàu Veronica III treo cờ Panama đã thách thức lệnh phong tỏa của Tổng thống Mỹ Donald Trump với hy vọng trốn thoát. Chúng tôi đã theo dõi con tàu từ vùng biển Caribe đến Ấn Độ Dương và chặn bắt nó", Lầu Năm Góc thông báo hôm 15/2.

Cơ quan này đăng kèm video lực lượng Mỹ lên trực thăng và đổ bộ xuống tàu chở dầu Veronica III. "Chúng tôi sẽ ngăn chặn các thế lực bất hợp pháp và lực lượng ủy nhiệm của họ tự do di chuyển trên biển", Lầu Năm Góc tuyên bố.

Mỹ đăng video chặn bắt tàu chở dầu bị trừng phạt Video lực lượng Mỹ chặn bắt tàu Veronica III đăng tải ngày 15/2. Video: X/Department of War

Theo trang web của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, tàu Veronica III đang chịu lệnh trừng phạt vì liên quan đến Iran.

Trang theo dõi hàng hải dân sự Tanker Trachkers cho biết tàu rời Venezuela ngày 3/1, cùng thời Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt trong cuộc đột kích của Mỹ, và chở theo gần 2 triệu thùng dầu thô cùng dầu nhiên liệu. "Kể từ năm 2023, nó đã tham gia vận chuyển dầu Nga, Iran và Venezuela", trang này cho hay.

Samir Madani, đồng sáng lập Tanker Trackers, hồi tháng 1 nói rằng tổ chức này đã phát hiện ít nhất 16 tàu chở dầu rời Venezuela và vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ.

Tàu của lực lượng Mỹ áp sát tàu chở dầu Veronica III ở Ấn Độ Dương hôm 15/2. Ảnh: AFP

Chính quyền Tổng thống Trump hồi tháng 12/2025 ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt đến và đi từ Venezuela, một phần trong nỗ lực kiểm soát dầu mỏ của nước này. Ít nhất 9 tàu đã bị bắt giữ cho đến nay. Quân đội Mỹ cũng chặn bắt tàu Aquila II ở Ấn Độ Dương theo cách tương tự Veronica III cách đây một tuần.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Tuần duyên Mỹ cho hay số tàu bị bắt chỉ là một phần nhỏ trong "đội tàu bóng tối" chuyên né tránh trừng phạt trên toàn thế giới, với ước tính khoảng 800 chiếc.