Mỹ cáo buộc Trung Quốc áp sát trinh sát cơ trên Biển Đông

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cáo buộc Trung Quốc cho tiêm kích can thiệp "thiếu an toàn" chuyến trinh sát trên Biển Đông.

Tiêm kích J-11 của hải quân Trung Quốc hôm 21/12 tiếp cận trinh sát cơ RC-1335 Rivet Joint của không quân Mỹ, khi máy bay quân sự Mỹ đang hoạt động trên không phận quốc tế ở Biển Đông, theo thông cáo ngày 29/12 của Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM).

Máy bay Trung Quốc có thời điểm bay trước mũi chiếc RC-135 với khoảng cách hơn 6 m.

Tình huống này buộc các phi công Mỹ chọn bẻ lái gấp để tránh va chạm. Tổ bay trên chiếc RC-135 hôm đó có khoảng 30 người. INDOPACOM khẳng định chuyến bay là hoạt động "thường kỳ hợp pháp".

Trung Quốc chặn máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đông Tiêm kích J-11 của Trung Quốc bị cáo buộc can thiệp "thiếu an toàn" chuyến trinh sát trên Biển Đông của máy bay RC-135 ngày 21/12. Video: INDOPACOM.

Một video được chia sẻ trên mạng xã hội về vụ chạm trán giữa hai máy bay cho thấy chiếc J-11 bay gần phần đầu chiếc RC-135, ở khoảng cách phi công nhìn thấy dễ dàng qua cửa kính.

Giới chức Lầu Năm Góc lý giải khi máy bay Trung Quốc tiến vào khoảng cách gần như vậy, phi công J-11 sẽ khó giữ được tầm nhìn bao quát và an toàn do máy bay Mỹ quá lớn. Tổ bay trên chiếc RC-135 do đó chọn bẻ lái và bay tránh chiếc tiêm kích Trung Quốc.

Quan chức Mỹ cho biết phần lớn những cuộc chạm mặt trên không, trong đó có những lần giữa không quân Mỹ và Trung Quốc, được thực hiện an toàn và chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố chạm trán và được đánh giá là thiếu an toàn, Washington sẽ phản ứng qua các kênh liên lạc ngoại giao lẫn quân sự với Bắc Kinh.

"Lực lượng liên hợp của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ủng hộ một khu vực tự do và rộng mở, cam kết tiếp tục hoạt động hàng hải và hàng không ở hải phận, không phận quốc tế vì sự an toàn của mọi tàu thuyền và máy bay theo luật pháp quốc tế", INDOPACOM thông báo.

Trung Quốc hiện chưa bình luận về thông tin từ phía Mỹ.

Thanh Danh (Theo CNN)