Mỹ cáo buộc Elon Musk truyền bá chủ nghĩa bài Do Thái

Nhà Trắng chỉ trích tỷ phú Elon Musk vì ủng hộ bài đăng thúc đẩy chủ nghĩa bài Do Thái và thuyết âm mưu trên mạng xã hội X.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk ngày 15/11 bày tỏ đồng ý với một bài đăng trên X có nội dung rằng người Do Thái "đang khơi đậy lòng căm thù với người da trắng". Musk cho rằng tác giả bài đăng, người đề cập thuyết âm mưu "Đại Thay thế", đang "nói lên sự thật".

Thuyết âm mưu "Đại Thay thế" cho rằng các nhóm thiểu số, trong đó có người Do Thái và phe cánh tả, đang dần thay thế cộng đồng người da trắng ở Mỹ và châu Âu, dẫn đến một "cuộc diệt chủng của người da trắng".

Nhà Trắng ngày 17/11 cáo buộc Musk "lặp lại thuyết âm mưu sai lệch", có hành động "truyền bá chủ nghĩa bài Do Thái, phân biệt chủng tộc, đi ngược lại các giá trị cốt lõi của người Mỹ".

Elon Musk tại một hội nghị ở Paris, Pháp, ngày 16/6. Ảnh: Reuters

"Không thể chấp nhận được điều này, khi nó diễn ra một tháng sau ngày chết chóc nhất với người Do Thái kể từ thảm kịch Holocaust", phát ngôn viên Nhà Trắng Andrew Bates nói, đề cập đến cuộc đột kích miền nam Israel của lực lượng Hamas ngày 7/10 khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.

Đại diện của Elon Musk và mạng xã hội X từ chối bình luận về bài đăng ngày 15/11 của ông Musk. Tỷ phú Mỹ đã xóa bài đăng trên X.

Nhiều tập đoàn lớn, trong đó có Apple, IBM, Disney, Lions Gate, đã rút hoặc tạm dừng quảng cáo trên X sau bài đăng của ông Musk.

Chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng ở Mỹ và toàn cầu những năm gần đây. Kể từ khi chiến sự Israel-Hamas bùng phát, các sự việc liên quan đến hành vi bài Do Thái ở Mỹ đã tăng 400% so với cùng kỳ năm 2022.

Đức Trung (Theo Reuters)