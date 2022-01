Mỹ cảnh báo chiến lược miễn dịch tự nhiên từ nCoV

CDC Mỹ nhận định miễn dịch ở người nhiễm nCoV có khả năng bảo vệ mạnh mẽ hơn vaccine, nhưng không nên coi đây là chiến lược tạo miễn dịch.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 19/1 công bố kết quả nghiên cứu mới cho thấy miễn dịch tự nhiên đạt được sau khi nhiễm biến chủng Delta cao hơn so với vaccine. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cảnh báo không nên xem nhiễm nCoV là chiến lược tạo miễn dịch, bởi những người chưa tiêm chủng có nguy cơ nhập viện, bị tổn hại sức khỏe lâu dài và tử vong cao hơn những người đã tiêm vaccine.

Theo nghiên cứu được thực hiện với các bệnh nhân ở bang New York và California từ ngày 30/5 đến 30/11/2021, trước khi Delta trở thành chủng trội ở Mỹ, tiêm chủng mang lại khả năng miễn dịch cao hơn nhiễm virus, nhưng điều này thay đổi sau khi Delta trỗi dậy vào cuối tháng 6 và tháng 7 năm ngoái.

Trong tuần đầu tháng 10, tỷ lệ nhiễm nCoV trong những người tiêm chủng nhưng chưa từng nhiễm virus ở California và New York thấp hơn lần lượt 6 và 5 lần so với những người chưa tiêm chủng và chưa từng nhiễm. Tuy nhiên, tỷ lệ này thấp hơn rất nhiều ở những người chưa tiêm vaccine nhưng từng nhiễm nCoV, với khoảng 29 lần ở California và 15 lần ở New York.

Tỷ lệ miễn dịch cao nhất được tìm thấy ở nhóm người từng nhiễm nCoV và đã tiêm vaccine. Tỷ lệ ca nhập viện cũng được ghi nhận theo mô hình tương tự.

Mũi tiêm vaccine Covid-19 được chuẩn bị tại điểm tiêm chủng ở New York, Mỹ hồi tháng 1/2021. Ảnh: Reuters.

Một nghiên cứu khác, trong đó có dữ liệu từ Israel hồi tháng 8 năm ngoái, cũng chỉ ra khả năng miễn dịch tự nhiên mạnh hơn vaccine trong đợt bùng phát của biến thể Delta. CDC Mỹ trước đó đưa ra quan điểm trái ngược vì dựa trên dữ liệu trước khi Delta bùng phát mạnh.

"Các loại virus liên tục thay đổi, gồm cả virus gây ra đại dịch Covid-19. Mức độ bảo vệ có được nhờ tiêm chủng và hậu nhiễm đã thay đổi trong suốt thời gian nghiên cứu. Tiêm chủng vẫn là chiến lược an toàn nhất để chống lại Covid-19", thông cáo của CDC Mỹ hôm qua có đoạn.

Nghiên cứu mới được thực hiện trước khi Omicron, biến chủng được cho là có khả năng né tránh miễn dịch từ vaccine và hậu nhiễm, xuất hiện và trước khi chiến dịch tiêm tăng cường được nhiều quốc gia triển khai rộng rãi.

Số ca nhiễm trung bình hàng ngày ở Mỹ tính tới ngày 18/1 là gần 757.000 người, tăng 38% trong hai tuần qua, trong khi số ca nhập viện và tử vong tăng lần lượt 47% và 43%. Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã báo cáo hơn 67,7 triệu ca nhiễm và hơn 850.000 ca tử vong, theo NY Times. 75% dân số nước này đã tiêm ít nhất một mũi vaccine, trong đó 63% tiêm chủng đầy đủ.

Thanh Tâm (Theo AFP)