Mỹ - Canada khai thông cầu biên giới sau một tuần tê liệt

Cầu Ambassador, cửa khẩu Mỹ - Canada nhộn nhịp nhất, nối lại hoạt động sau gần một tuần tê liệt vì các cuộc biểu tình phản đối hạn chế chống Covid-19.

"Công ty cầu nối quốc tế Detroit vui mừng thông báo cầu Ambassador đã hoàn toàn khai thông, nối lại dòng chảy thương mại tự do giữa Canada và Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi Ontario tuyên bố tình trạng khẩn cấp và thẩm phán ở Ontario ra phán quyết giải tán người biểu tình", quan chức phụ trách vận hành cầu Ambassador Esther Jentzen ra tuyên bố hôm nay.

Thị trưởng Windsor Drew Dilkens cũng thông báo "cuộc khủng hoảng kinh tế tại cầu Ambassador đã kết thúc". Dilkens đề nghị lực lượng cảnh sát và biên phòng nghiêm túc đảm bảo an toàn cho các lối đi qua biên giới Canada - Mỹ.

Cảnh sát trưởng Windsor Pam Mizuno cho biết trong quá trình trấn áp biểu tình, họ đã thực hiện 25-30 vụ bắt giữ và tịch thu 12 phương tiện. Giới chức không tiết lộ triển khai bao nhiêu cảnh sát.

Cảnh sát giải tán đoàn xe biểu tình chặn cầu Ambassador ở thành phố Windsor, Ontario, Canada, hôm 13/2. Ảnh: AFP.

Những người biểu tình bị bắt sẽ đối mặt cáo buộc hình sự về tội gây rối. Giới chức Ontario cho biết án phạt có thể lên đến 100.000 USD và một năm tù. Những tài xế tham gia biểu tình xe tải còn có nguy cơ bị tước bằng lái xe.

Tình trạng tắc nghẽn cửa khẩu Canada - Mỹ kéo dài một tuần sau khi hàng trăm tài xế đậu xe chặn lối dẫn lên cầu Ambassador để phản đối quy định tiêm vaccine của chính quyền, gây ra tình trạng ách tắc kéo dài.

Thẩm phán Tòa thượng thẩm Canada Geoffrey Morawetz hôm 11/2 ra lệnh giải tán đoàn biểu tình chặn cửa khẩu, cho phép cảnh sát sử dụng các biện pháp cần thiết.

Cố vấn An ninh Nội địa Nhà Trắng Liz Sherwood-Randall hôm 13/2 cho biết Mỹ hy vọng các hoạt động dẹp biểu tình của Canada sẽ ngăn được những cuộc biểu tình tương tự sau này.

Cuộc biểu tình xe tải Canada đã lan tới các nước như Pháp, New Zealand, Australia và Mỹ. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết đang nỗ lực đảm bảo cuộc biểu tình của "Đoàn xe Tự do", sẽ diễn ra vào đầu tháng sau ở thủ đô Washington, không gây gián đoạn với đời sống xã hội.

Ngọc Ánh (Theo Detroit News)