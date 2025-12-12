Mỹ bố trí thêm F-35, phi cơ cứu nạn gần Venezuela

Mỹ triển khai thêm tiêm kích tàng hình F-35A cùng máy bay, trực thăng cứu nạn đến Puerto Rico, tiếp tục tăng cường lực lượng giữa căng thẳng với Venezuela.

Một quan chức Mỹ ngày 11/12 cho biết tiêm kích F-35A thuộc biên chế Không đoàn Tiêm kích số 158 của Vệ binh Quốc gia bang Vermont đã tới vùng biển Caribe để tham gia chiến dịch chống ma túy. Động thái này được đánh giá là đợt tăng cường lực lượng mới nhất của Mỹ tại đây, đồng thời gia tăng thêm áp lực nhằm vào Venezuela.

Quan chức Mỹ không nêu số lượng và thời gian loạt tiêm kích F-35A tới Puerto Rico, song cho biết có khả năng chúng sẽ đóng quân tại căn cứ Roosevelt Roads, cách Venezuela khoảng 800 km về phía bắc. Một số tiêm kích F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ và máy bay tác chiến điện tử E/A-18G cũng đã triển khai tới sân bay này trước đó.

Tiêm kích F-35A tại căn cứ không quân Tyndall, bang Florida tháng 5/2024. Ảnh: USAF

Đây là lần đầu tiên Mỹ điều F-35A, biến thể có thể mang bom dẫn đường nặng 900 kg, tới biển Caribe. Các chiến đấu cơ F-35B đang hoạt động tại đây chỉ có thể mang vũ khí nặng tối đa 450 kg, tầm bay và khả năng cơ động của chúng cũng kém hơn so với F-35A.

Quân đội Mỹ còn điều phi cơ phục vụ cứu hộ cứu nạn đến Puerto Rico, gồm máy bay HC-130J và trực thăng HH-60W. Máy bay tiếp dầu KC-135 đang thực hiện nhiệm vụ từ Cộng hòa Dominica, còn máy bay KC-46 đã nhiều lần cất cánh từ Quần đảo Virgin thuộc Mỹ trong những tháng qua.

Biên tập viên Howard Altman và Tyler Rogoway của chuyên trang quân sự War Zone nhận định điều động phi cơ cứu hộ cứu nạn đến khu vực "là dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể gia tăng mạnh áp lực lên Venezuela, cũng như tấn công các băng đảng ma túy ẩn náu trên lãnh thổ nước này".

Máy bay HC-130J của Mỹ tại căn cứ Roosevelt Roads, Puerto Rico ngày 11/12. Ảnh: Reuters

Theo hai biên tập viên, những phi cơ HC-130J và HH-60W là cần thiết cho chiến dịch giải cứu phi công mất tích trong chiến đấu, đặc biệt tại những khu vực xảy ra giao tranh, nhờ thiết bị chuyên dụng cùng phi hành đoàn chuyên thực hiện nhiệm vụ này.

"Lầu Năm Góc đang chuyển sang trạng thái chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều cho hoạt động tác chiến trên vùng trời của nước khác, so với chỉ vài ngày trước", Rogoway đánh giá.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 11/12 khẳng định Tổng thống Trump không muốn thấy cuộc xung đột kéo dài ở Venezuela, thay vào đó ông muốn chấm dứt hoạt động chuyển ma túy vào Mỹ.

Vị trí Puerto Rico và Venezuela. Đồ họa: Britanica

Quân đội Mỹ hồi đầu tháng 9 bắt đầu chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe và triển khai lực lượng lớn đến khu vực, gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, ít nhất 8 tàu mặt nước, một tàu phục vụ tác chiến đặc biệt, một tàu ngầm tấn công, tiêm kích tàng hình F-35B, cường kích AC-130, vận tải cơ, máy bay không người lái và hơn 15.000 binh sĩ.

Tổng thống Nicolas Maduro cho rằng động thái huy động lực lượng thể hiện Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela.

Tổng thống Trump hôm 2/12 tuyên bố sẽ ra lệnh tập kích tội phạm ma túy trên bộ, thay vì chỉ nhắm mục tiêu xuồng nghi chở chất cấm trên biển. Ông cũng khẳng định mọi quốc gia vận chuyển ma túy đến Mỹ đều có thể bị tấn công, trong đó có Venezuela.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)