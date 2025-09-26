Mỹ bất ngờ triệu tập hàng trăm tướng lĩnh dự họp gấp

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu các sĩ quan chỉ huy, kể cả những người đang ở nước ngoài, đến họp ở bang Virginia nhưng không nêu lý do.

Tờ Washington Post hôm 25/9 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã lệnh cho hàng trăm tướng lĩnh Mỹ đang làm nhiệm vụ, trong đó có những chỉ huy triển khai trên khắp thế giới, đến dự cuộc họp tại căn cứ thủy quân lục chiến ở bang Virginia vào tuần sau.

Thông báo được đưa ra bất ngờ, không có kế hoạch trước và không nêu lý do tổ chức cuộc họp. Hãng thông tấn Reuters chỉ ra rằng hiếm khi có nhiều sĩ quan cấp cao của quân đội Mỹ tập trung tại cùng một địa điểm như vậy.

"Tôi rất thích và nghĩ nó thật tuyệt vời. Hãy để ông ấy thân thiện với tất cả tướng lĩnh từ khắp nơi trên thế giới", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khi bình luận về thông tin.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói với các phóng viên rằng cuộc họp "thực ra không có gì bất thường cả".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại sự kiện ở Lầu Năm Góc ngày 19/9. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell thông báo rằng Bộ trưởng Hegseth "sẽ phát biểu trước các chỉ huy quân đội cấp cao vào đầu tuần tới", nhưng không nêu chi tiết.

Một số sĩ quan trong diện triệu tập đang chỉ huy hàng nghìn binh sĩ. Phần lớn đều có lịch trình chi tiết được xây dựng từ trước đó nhiều tuần, song giờ đã bị đảo lộn. "Mọi người đang cố gắng điều chỉnh kế hoạch và xem liệu họ có phải tham dự hay không", một quan chức Mỹ tiết lộ.

Bộ trưởng Hegseth đang triển khai kế hoạch tái cấu trúc Lầu Năm Góc và đã miễn nhiệm nhiều chỉ huy cấp cao của quân đội.

Hồi tháng 2, ông Hegseth cách chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Charles Brown Jr., cùng 5 tướng cấp cao. Ông Hegseth tháng trước cũng cách chức lãnh đạo cơ quan tình báo của Lầu Năm Góc và hai chỉ huy quân đội.

Trong bản ghi nhớ ban hành vào tháng 5, Bộ trưởng Hegseth yêu cầu giảm 20% số đại tướng trong quân đội. Ông cũng cho biết sẽ giảm tối thiểu 20% sĩ quan cấp tướng trong Vệ binh Quốc gia Mỹ cùng 10% sĩ quan cấp tướng trong toàn quân. "Thêm tướng không giúp thành công hơn", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters)