Mỹ bắt đầu chế tạo tiêm kích F-47

Tư lệnh không quân Mỹ cho biết tập đoàn Boeing đang bắt đầu sản xuất chiến đấu cơ F-47 đầu tiên, đặt mục tiêu cất cánh vào năm 2028.

"Sau nhiều năm nghiên cứu và hàng trăm giờ thử nghiệm, Tổng thống Donald Trump đã ra mắt dòng F-47. Mẫu tiêm kích này, cùng tất cả hệ thống thuộc dự án Làm chủ Bầu trời Thế hệ mới (NGAD), sẽ đảm bảo khả năng thống trị bầu trời trong tương lai của chúng ta", tướng David Allvin, tư lệnh không quân Mỹ, cho biết hôm 22/9.

Tướng Allvin cho biết không quân Mỹ phải đẩy nhanh tiến độ dự án sau khi ông Trump công bố thông tin. "Chỉ vài tháng sau, tập đoàn Boeing đã bắt đầu sản xuất những chiếc F-47 đầu tiên. Nhóm nghiên cứu cam kết máy bay sẽ cất cánh vào năm 2028", ông nói.

Tướng Allvin cho biết F-47 là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quy mô lớn nhằm giúp không quân Mỹ duy trì lợi thế. "Đối phương không chùn bước. Họ không dừng lại và tuyên bố 'chúng tôi sẽ chậm lại nếu Mỹ chậm lại'. Không có chuyện họ ngồi xuống để nghỉ ngơi", ông Allvin nói.

Mô phỏng tiêm kích F-47 được công bố ngày 21/3. Đồ họa: USAF

Không quân Mỹ trước đó cho biết nguyên mẫu F-47 dự kiến bay lần đầu trước khi nhiệm kỳ hiện tại của ông Trump kết thúc vào tháng 1/2029.

Thiết kế của F-47 và thông tin về chương trình vẫn được giữ bí mật. Hiện chỉ có hai hình đồ họa mô phỏng F-47 được công bố. Trong ảnh đăng ngày 21/3, chiếc F-47 có cánh mũi ở hai bên buồng lái nhằm tăng tính cơ động, song thiết kế này có thể làm giảm khả năng tàng hình của máy bay.

Một số quan chức Mỹ cho biết đồ họa về F-47 có thể khác hình dáng thực tế của tiêm kích. Tyler Rogoway, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, đánh giá những hình ảnh này có thể là biện pháp đánh lạc hướng có chủ ý.

Không quân Mỹ cho biết F-47 dự kiến có bán kính chiến đấu hơn 1.800 km và tốc độ tối đa khoảng 2.400 km/h. Tầm hoạt động của F-47 được đánh giá là cao hơn 25% so với các tiêm kích hiện có trong biên chế quân đội Mỹ.

Theo các quan chức không quân Mỹ, chương trình F-47 dự kiến tận dụng toàn bộ hệ sinh thái của dự án NGAD, trong đó có khả năng điều khiển máy bay không người lái (UAV) hỗ trợ chiến đấu.

Không quân Mỹ sẽ mua ít nhất 185 chiếc F-47, phù hợp với kế hoạch thay thế biên đội tiêm kích tàng hình F-22. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ từng đề cập khả năng thay đổi số lượng F-47 sẽ mua trong tương lai, cũng như khả năng phát triển nhiều biến thể khác nhau trong các chu kỳ nâng cấp.

Chưa rõ giá thành của một chiếc F-47 hoàn chỉnh. Một số chuyên gia và quan chức Mỹ ước tính mỗi chiếc F-47 có thể có giá hơn 300 triệu USD, đắt gấp ba lần giá trung bình của tiêm kích tàng hình F-35.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)