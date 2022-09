Mỹ bắt ba người bị cáo buộc âm mưu bán tin cho Nga

FBI thông báo phá hai vụ án chuyên gia mạng và bác sĩ quân y âm mưu bán thông tin tình báo cho Nga.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 29/9 công bố hai vụ án vi phạm Đạo luật Tình báo. Ba nghi phạm bị bắt khi tìm cách bán và gửi một số thông tin mật của chính phủ Mỹ ra nước ngoài.

Trong vụ án thứ nhất, nghi phạm là Jareh Sebastian Dalke, 30 tuổi, chuyên gia an ninh mạng làm việc cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Người này làm việc được khoảng 4 tuần rồi xin nghỉ vào cuối tháng 6, lấy lý do gia đình.

Theo hồ sơ Bộ Tư pháp Mỹ, Dalke bí mật in nhiều tài liệu mật trong thời gian làm việc ở NSA rồi rao bán trên các nền tảng liên lạc mã hóa không lâu sau khi nghỉ việc. Hồ sơ không đề cập cụ thể Dalke liên hệ với nước nào.

Trong khi đó, tờ khai của Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết Dalke rao bán thông tin trên một trang mạng do cơ quan tình báo SVR của Nga thiết kế với mục tiêu thu hút đặc tình và điệp viên hai mang ở các nước khác. Chuyên gia an ninh mạng bắt liên lạc với một tài khoản mà anh cho là "điệp viên nước ngoài", nhưng thực chất là đặc vụ FBI ẩn mình trên diễn đàn.

Trụ sở Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) của Mỹ tại Fort Meade, bang Maryland, vào năm 2018. Ảnh: AP.

Dalke gửi bằng chứng về thông tin mật cho đầu mối với giá 4.900 USD, trả bằng tiền mã hóa. Anh đòi thù lao 85.000 USD cho toàn bộ tài liệu. Hồ sơ vụ án cho thấy Dalke gặp rắc rối tài chính nghiêm trọng và có tâm lý bất mãn với xã hội Mỹ. Anh nói với đối tác giao dịch mình đang nợ khoảng 237.000 USD.

FBI chuyển thêm cho Dalke 11.422 USD bằng tiền mã hóa và hẹn gặp trực tiếp ở bang Colorado hôm 29/9 để giao hàng. Nghi phạm bị bắt ngay khi lộ diện. Anh đối diện ba tội danh thuộc Đạo luật Tình báo, với khả năng nhận án tử hình hoặc tù chung thân.

Vụ án phản gián thứ hai được Bộ Tư pháp Mỹ công bố cùng ngày liên quan nữ bác sĩ quân y Jamie Lee Henry cùng vợ là Anna Gabrielian, giảng viên nói tiếng Nga ngành gây mê tại Đại học Johns Hopkins. Cặp đôi đã tìm cách gửi hồ sơ sức khỏe quân nhân và thành viên chính phủ Mỹ cho Nga.

Cơ quan điều tra xác định chiến sự Ukraine là nguyên nhân thúc đẩy hai nghi phạm liên lạc với Đại sứ quán Nga tại Washington. Sau khi phát hiện thông tin, đặc vụ FBI đã giả dạng danh tính và tiếp cận Gabrielian vào tháng 8, theo hồ sơ truy tố.

Trong cuộc gặp ngày 17/8, Gabrielian nói với đặc vụ FBI rằng "lòng ái quốc dành cho nước Nga" đã thôi thúc cô hành động. Trong khi đó, Henry nói cô muốn hỗ trợ chính phủ Nga và sau đó tham gia lực lượng đang tham chiến tại Ukraine. Cô cho rằng Mỹ đang lợi dụng Ukraine để phục vụ cho "tâm lý hận thù nhắm vào Nga".

Hai nghi phạm có thể đối diện mức án tối đa 20 năm tù với cáo buộc âm mưu bán tin tình báo và tiết lộ bất hợp pháp thông tin y tế cá nhân.

Thanh Danh (Theo AFP)