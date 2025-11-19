Mỹ khai hỏa đại bác, triển khai chiến đấu cơ F-35 và F-15 bay qua Nhà Trắng khi Tổng thống Trump tiếp đón Thái tử Arab Saudi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/11 chủ trì lễ đón long trọng dành cho Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng, trong đó có màn diễu hành của đội kỵ binh danh dự và bắn đại bác. Đội hình gồm 3 chiến đấu cơ tàng hình F-35 và 3 tiêm kích hạng nặng F-15 sau đó bay qua Nhà Trắng, trong lúc hai lãnh đạo chứng kiến bên dưới.

Tờ New York Post đánh giá lễ đón tại Nhà Trắng là "màn trình diễn hoành tráng dành cho một vị vua", dù đây không phải chuyến thăm cấp nhà nước của nguyên thủ quốc gia.

Thái tử Mohammed bin Salman được coi là lãnh đạo thực tế tại Arab Saudi, nhưng chỉ giữ chức vụ Thủ tướng. Vai trò nguyên thủ quốc gia của Arab Saudi thuộc về cha ông là Vua Salman, người ít xuất hiện trước công chúng trong những năm gần đây.

Mỹ bắn đại bác, điều tiêm kích F-35 chào đón Thái tử Arab Saudi Đội hình tiêm kích Mỹ bay trình diễn tại lễ đón Thái tử Arab Saudi ở Nhà Trắng hôm 18/11. Video: Fox

Ông Trump ca ngợi Thái tử Arab Saudi và khẳng định họ là "bạn rất tốt" của nhau, hai lãnh đạo cũng tỏ ra thân mật trước phóng viên khi vào bên trong. Tổng thống Trump nhắc đến màn cụng tay giữa người tiền nhiệm Joe Biden và Thái tử Arab Saudi hồi năm 2022, đùa rằng ông "không ngại đụng chạm" khi nắm lấy tay người đối diện.

"Trump không cụng tay. Tôi nắm tay, không quan tâm bàn tay đó từng ở đâu", Tổng thống Mỹ nói sau khi bắt tay Thái tử Arab Saudi.

Trọng tâm của chuyến thăm là Arab Saudi cam kết nâng mức đầu tư vào Mỹ từ 600 tỷ USD lên 1.000 tỷ USD, trải rộng trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là AI và đất hiếm.

Tổng thống Trump ca ngợi cam kết trên, nhấn mạnh rằng họ đang "tạo ra những con số chưa ai làm được". "Điều đó đồng nghĩa với các khoản đầu tư vào nhà máy, công ty và dòng tiền chảy vào Phố Wall. Điều quan trọng và có ý nghĩa nhất với mọi người là việc làm", ông nói.

Hai lãnh đạo cũng ám chỉ khả năng tăng cường hợp tác về an ninh khu vực, trong đó có ở Dải Gaza, dù điều khoản chi tiết chưa được tiết lộ. Arab Saudi đã góp phần thuyết phục nhóm vũ trang Hamas chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Israel do Tổng thống Trump đề xuất.

Đội hình tiêm kích Mỹ tham gia lễ đón Thái tử Arab Saudi hôm 18/11. Ảnh: AP

Trong buổi tiệc tối cùng ngày, Tổng thống Trump thông báo Mỹ sẽ coi Arab Saudi là "đồng minh quan trọng ngoài khối NATO", thêm rằng hai lãnh đạo đã ký thỏa thuận quốc phòng chiến lược lịch sử.

Nhà Trắng giải thích rằng thỏa thuận này sẽ giúp các công ty quốc phòng Mỹ hoạt động dễ dàng hơn tại Arab Saudi, đảm bảo "những quỹ chia sẻ gánh nặng mới" từ Riyadh để bù đắp chi phí cho Washington, cũng như khẳng định rằng Arab Saudi coi Mỹ là đối tác chiến lược hàng đầu.

Trong khuôn khổ thỏa thuận, Riyadh sẽ được mua tiêm kích tàng hình F-35 với số lượng chưa công bố và gần 300 xe tăng M1 Abrams.

Phạm Giang (Theo New York Post, Reuters)