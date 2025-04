Mỹ áp thuế pin mặt trời Trung Quốc sản xuất tại Đông Nam Á cao nhất 3.500%

Mỹ áp thuế lên hầu hết pin mặt trời Trung Quốc sản xuất tại 4 nước Đông Nam Á sau điều tra thương mại, trong đó Campuchia chịu mức cao nhất 3.500% do không hợp tác.

Các quan chức thương mại Mỹ ấn định mức thuế quan mới lên hầu hết pin mặt trời từ của các nhà sản xuất Trung Quốc đặt tại Malaysia, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam vào ngày 21/4.

Cụ thể, thuế bán phá giá và chống trợ cấp lên các sản phẩm của Jinko Solar từ Malaysia chịu mức thuế thấp nhất trong nhóm, 41,56%. Các sản phẩm của đối thủ Trina Solar tại nhà máy Thái Lan bị áp thuế 375,19%, Việt Nam 58-271%.

Trong khi đó, pin mặt trời của Trung Quốc từ Campuchia sẽ phải chịu mức thuế hơn 3.500% vì các nhà sản xuất của nước này đã không hợp tác với cuộc điều tra của Mỹ.

Jinko và Trina chưa bình luận về mức thuế này.

Công nhân đi bộ giữa các tấm pin mặt trời trên mặt nước tại Đập Sirindhorn ở Ubon Ratchathani, Thái Lan, ngày 8/4/2021. Ảnh: Reuters

Để chính thức áp thuế quan, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cần bỏ phiếu vào tháng 6 về mức độ thiệt hại của ngành công nghiệp này bởi hàng nhập khẩu bị bán phá giá và trợ cấp.

Mức thuế mới khép lại vụ kiện thương mại kéo dài một năm, do Hanwha Qcells (Hàn Quốc), First Solar Inc (Arizona, Mỹ) và một số nhà sản xuất nhỏ khởi xướng. Các doanh nghiệp này kiện phía Trung Quốc đưa hàng giá rẻ ngập thị trường Mỹ.

Họ cáo buộc các nhà sản xuất pin mặt trời Trung Quốc đặt nhà máy tại 4 nước Đông Nam Á trên, sau đó vận chuyển với giá thấp hơn chi phí sản xuất và nhận được trợ cấp không công bằng khiến hàng hóa của Mỹ không có khả năng cạnh tranh.

Năm ngoái, sản phẩm của các nhà máy pin mặt trời Trung Quốc tại 4 nước Đông Nam Á cung cấp 12,9 tỷ USD vào thị trường Mỹ, chiếm 77%, theo BloombergNEF. Dự báo lượng pin mặt trời nhập khẩu từ các thị trường này trong năm nay chỉ còn một phần nhỏ. Trong khi đó, lượng nhập khẩu từ Lào và Indonesia đang tăng dần.

Nhóm thương mại từ Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời (SEIA) cho rằng thuế quan ảnh hưởng tới các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ. Họ cho rằng mức thuế áp lên cả linh kiện, góp phần làm tăng chi phí đầu vào cho các cơ sở lắp ráp pin mặt trời tại Mỹ. Các nhà máy lắp ráp đã tăng lên kể từ khi có khoản trợ cấp mới cho sản xuất năng lượng sạch vào năm 2022, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bảo Bảo (theo Reuters)