Mỹ, Anh, Australia khuyến cáo công dân không đến sân bay Kabul

Mỹ, Anh, Australia cảnh báo công dân mắc kẹt ở Afghanistan không đến sân bay ở Kabul do các mối đe dọa an ninh.

"Do các mối đe dọa an ninh bên ngoài cổng sân bay Kabul, chúng tôi khuyến cáo công dân Mỹ tránh đến sân bay và tránh các cổng sân bay vào thời điểm này, trừ khi bạn nhận được hướng dẫn riêng từ đại diện chính phủ Mỹ", đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đưa ra cảnh báo an ninh chiều 25/8 (sáng 26/8 giờ Hà Nội).

"Công dân Mỹ đang ở cổng Tu viện, cổng Đông hoặc cổng Bắc bây giờ nên rời đi ngay lập tức", cảnh báo có đoạn viết.

Hành khách lên chiếc C-17 Globemaster III của không quân Mỹ tại sân bay Quốc tế Hamid Karzai để rời Afghanistan ngày 24/8. Ảnh: AFP.

Những người Mỹ đang trên đường đến sân bay hoặc đang đợi ở cổng được khuyến cáo "cảnh giác về môi trường xung quanh" và theo dõi truyền thông địa phương để "điều chỉnh kế hoạch dựa trên thông tin mới".

Vài giờ trước đó, Anh và Australia cũng đưa ra cảnh báo tương tự, nói rằng có "các mối đe dọa khủng bố cao đang diễn ra". "Nếu bạn đang ở trong khu vực của sân bay, hãy di chuyển ra một vị trí an toàn và chờ được tư vấn thêm", thông báo của Bộ Ngoại giao Anh có đoạn viết.

Lầu Năm Góc ngày 25/8 cho biết họ đã sơ tán khoảng 82.300 người, gồm người Mỹ và công dân nước khác, khỏi Kabul kể từ khi Taliban kiểm soát Afghanistan vào ngày 15/8.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết hôm 25/8 ông tin chưa đến 1.000 công dân Mỹ vẫn ở Afghanistan và đang cố gắng rời đi. Blinken nói thêm rằng có 6.000 người Mỹ muốn rời khỏi Afghanistan vào ngày 14/8 và 4.500 người trong số họ đã được sơ tán trong vòng 10 ngày qua. 500 người trong số còn lại đã được hướng dẫn cách rời đi.

Tuy nhiên, Blinken nói thêm rằng con số 1.000 mà ông nêu ra có thể cao hơn thực tế vì nhiều lý do, như có người Mỹ muốn ở lại hoặc đã rời đi mà không thông báo cho chính phủ.

Tổng thống Biden đã đề ra thời hạn rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan là 31/8. Tình hình trên thực địa ở Afghanistan vẫn hỗn loạn khi người nước ngoài và những người Afghanistan dễ bị tổn thương cố gắng đến sân bay để rời khỏi đất nước. Tổng thống Biden hôm 24/8 nói rằng Mỹ vẫn sẽ giữ thời hạn nói trên. Mặc dù Biden đã yêu cầu các kế hoạch dự phòng trong trường hợp cần thêm thời gian, ông nhấn mạnh tình hình có thể xấu đi nếu Mỹ ở lại Afghanistan lâu hơn.

Phương Vũ (Theo Fox)