Murray muốn huấn luyện Raducanu

Cựu tay vợt số một thế giới Andy Murray sẵn sàng dẫn dắt đàn em đồng hương Emma Raducanu, vài tháng sau khi dừng hợp tác với Novak Djokovic.

Phát biểu khi tham dự một giải golf tuần qua ở Anh, Murray cho biết không chờ đợi cuộc gọi nào để quay lại làng banh nỉ với tư cách HLV. Tuy nhiên, anh cũng để ngỏ khả năng sẽ đổi ý nếu có cơ hội làm việc với các tay vợt thân thiết.

"Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời với Djokovic", Murray nói với truyền thông Anh hôm 14/9. "Đó là cơ hội độc nhất trong đời và rõ ràng nó giúp tôi nhìn ra nhiều điều. Để làm tốt công việc, bạn phải dốc hết sức lực và dành thời gian đủ nhiều. Nếu có một tay vợt Anh, sống ở London, muốn làm việc cùng tôi thì đó là điều tốt nhất. Hiện tại, tôi vừa giải nghệ chưa lâu và không muốn xa gia đình nhiều".

Murray được cho là đang nói đến trường hợp của Raducanu, đàn em đồng hương từng được anh cố vấn nhiều năm trước. Raducanu thường tập ở Trung tâm Quần vợt quốc gia Roehampton, địa điểm quen thuộc với Murray. Hiện tại, tay vợt nữ số một nước Anh dường như ổn định với HLV mới Francisco Roig, người từng có làm việc với Rafael Nadal.

Murray (trái) và Raducanu khi tham dự Wimbledon 2024 - giải đấu mà họ định đánh đôi nam nữ cùng nhau nhưng rồi rút lui vì Raducanu muốn tập trung cho nội dung đơn. Ảnh: Reuters

Dưới sự chỉ bảo của Roig, Raducanu cải thiện phong độ, chỉ thua sít sao Aryna Sabalenka ở vòng ba Cincinnati Mở rộng, trước khi vào vòng ba Mỹ Mở rộng. Tuần này, tay vợt số 34 thế giới sẽ dự giải WTA 500 ở Seoul.

Kể từ khi bất ngờ vô địch Mỹ Mở rộng 2021, Raducanu gặp khủng hoảng với việc tìm HLV. Cô đã thay hàng chục HLV trong năm mùa gần đây mà chưa tìm được ai gắn bó lâu dài. Nếu HLV Roig không giúp Raducanu gặt hái thành công trong thời gian tới, nhiều khả năng đôi bên sẽ chia tay và khi ấy tay vợt Anh sẽ có lựa chọn sáng giá là Murray.

"Tôi từng tập và đóng góp ý kiến cho Raducanu, đó là một tài năng", Murray nói trong cuộc phỏng vấn ở Wimbledon năm nay. "Tôi nghĩ cô ấy có đủ yếu tố để thành công và cô ấy còn đủ thời gian làm điều đó".

Murray hợp tác với Djokovic cuối năm 2024, vài tháng sau khi treo vợt. Anh giúp tay vợt Serbia vào bán kết Australia Mở rộng đầu năm nay, rồi chung kết Miami Mở rộng. Tới mùa đất nện, hai ngôi sao thông báo dừng hợp tác và Djokovic sau đó bước vào Roland Garros mà không có HLV. Hiện tại, tay vợt Serbia vẫn chưa bổ nhiệm HLV dài hạn, chỉ cộng tác với hai HLV đồng hương Dusan Vemic và Boris Bosnjakovic dạng ngắn hạn theo từng giải đấu.

