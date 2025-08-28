Raducanu giải mã hiện tượng Indonesia

MỹEmma Raducanu trở lại vòng ba Mỹ Mở rộng lần đầu kể từ khi vô địch giải năm 2021 nhờ chiến thắng 6-2, 6-1 trước Janice Tjen.

Đây là thắng lợi thứ hai liên tiếp của Raducanu khi chạm trán tay vợt vòng loại. Trước đó, cô chỉ thua ba game để đánh bại Ena Shibahara tại vòng mở màn. Còn ở vòng hai, Raducanu cần chưa đầy một tiếng đã khuất phục Tjen, tay vợt số 149 thế giới đến từ Indonesia. Kết quả này giúp tay vợt Anh lọt vào vòng ba tất cả các Grand Slam trong năm nay.

Raducanu (trái) bắt tay Tjen sau trận đấu trên sân Louis Armstrong, New York, Mỹ hôm 27/8. Ảnh: Reuters

"Janice là đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Cô ấy đánh rất tốt, đặc biệt trong những tình huống xử lý bóng ở khu vực giữa sân", Raducanu nói sau trận thắng Tjen. "Hôm nay tôi giao bóng rất tốt, có vài điểm ace. Điều này giúp tôi giải quyết trận đấu gọn gàng".

Hè này, Raducanu tập trung cải thiện khả năng giao bóng. Tay vợt 22 tuổi chứng minh đây là vũ khí lợi hại lúc này khi cô có tám cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, cùng nhiều lần khiến Tjen không thể trả giao thành công. Dù vậy, Raducanu vẫn ba lần đối mặt nguy cơ mất game cầm giao – đều xuất hiện ở game thứ ba, nơi cô cứu toàn bộ break-point.

Cả trận, Raducanu chỉ mất 13 điểm khi giao bóng, đạt tỷ lệ giao bóng một trong sân và ghi điểm cao, lần lượt là 79% và 76%. Phía đối diện, Tjen ghi ít winner hơn so với Raducanu (11 và 16), đồng thời mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng hơn (18 và 8).

Tjen dừng bước ở vòng hai trước tay vợt truyền cảm hứng cho cô. Raducanu nghiên cứu kỹ đàn chị Indonesia và gần như bắt bài lối đánh mạnh mẽ của đối thủ. "Tất nhiên tôi đã được cảnh báo về cô ấy. Tôi vào trận với sự thận trọng", Raducanu nói thêm. "Tôi hài lòng với cách bản thân điều bóng và kiểm soát tình huống. Tôi không cho cô ấy nhiều cơ hội chủ động bước vào trong sân".

Tại vòng ba, Raducanu đối đầu hạt giống số chín Elena Rybakina, tay vợt đã vượt qua Tereza Valentova 6-3, 7-6. Nếu thắng, cô sẽ lần thứ tư trong sự nghiệp bước sang tuần hai của Grand Slam.

Tjen thì đã trải qua hành trình đáng nhớ khi trở thành tay vợt Indonesia đầu tiên vượt qua vòng loại rồi gây sốc trước hạt giống số 24 Veronika Kudermetova ở vòng đầu tiên. Đây là chiến thắng đầu tiên của Tjen khi so tài với đối thủ top 50 thế giới.

Vy Anh