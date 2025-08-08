Mường Thanh ra mắt bộ bánh Trung thu lấy cảm hứng sự đoàn viên

Tập đoàn Mường Thanh giới thiệu bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp mang tên "Nguyệt Vũ Đoàn Viên" gồm 6 hương vị, giá từ 850.000 đồng.

Theo đó, bộ sưu tập "Nguyệt Vũ Đoàn Viên" gồm 6 hương vị: hạt sen - trà xanh, mè đen, đậu xanh - hạt chia, hồng trà, việt quất và thập cẩm. Đại diện Mường Thanh cho biết, bánh đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực phẩm - giá trị cốt lõi tập đoàn luôn ưu tiên khi phục vụ khách hàng. Mỗi dịp Trung thu, bánh của Mường Thanh được chọn làm quà tặng cho đối tác và khách hàng thân thiết. "Dù chưa phổ biến trên thị trường như một số thương hiệu khác, bánh Trung thu của Mường Thanh vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi", đại diện đơn vị nói.

Bộ sưu tập bánh Trung thu cao cấp "Nguyệt Vũ Đoàn Viên" của Mường Thanh. Ảnh: Tập đoàn Mường Thanh

Năm nay, lần đầu tiên, Tập đoàn Mường Thanh đưa bánh Trung thu ra thị trường để thực khách có thể thưởng thức hương vị.

"Sự kết hợp giữa hương vị truyền thống và nét hiện đại nhẹ nhàng tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đầy đủ. Từ hương sen ngọt thanh gợi nhớ quê nhà đến vị việt quất tươi mới đánh thức vị giác hiện đại", đại diện Mường Thanh chia sẻ.

Thiết kế hộp bánh lấy cảm hứng từ nghệ thuật khảm trai truyền thống - nghề thủ công tinh xảo của Việt Nam. Mỗi họa tiết khảm trai là kết quả của nhiều công đoạn tỉ mỉ đòi hỏi đôi tay khéo léo và lòng yêu nghề. Đây là cách Mường Thanh tái hiện một thương hiệu truyền thống của cha ông, đưa nghề khảm trai hiện diện trong đời sống hiện đại.

6 vị bánh Trung thu 2025 được Mường Thanh giới thiệu lần đầu ra thị trường. Ảnh: Tập đoàn Mường Thanh

Lựa chọn khảm trai không chỉ là ý tưởng thiết kế, còn thể hiện tinh thần gìn giữ bản sắc dân tộc của Mường Thanh. Qua đó, "Nguyệt Vũ Đoàn Viên" là món quà và biểu tượng giao hòa giữa quá khứ và hiện tại.

Mường Thanh là một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất Đông Dương với 63 khách sạn. Trải qua hơn 30 năm, Mường Thanh trở thành thương hiệu thuần Việt với tinh thần tự lực. Điều này được thể hiện qua các công trình kiến trúc bản địa từ Bắc vào Nam và các chiến dịch triển khai hàng năm.

Hộp bánh "Nguyệt Vũ Đoàn Viên" có giá 850.000 đồng, ưu đãi 5% cho khách hàng đặt trước ngày 10/8.

Thanh Thư