'Muốn lái xe an toàn, đừng đi chậm'

Nhiều người nghĩ rằng đi chậm là an toàn, nên như bò trên đường, gây quá nhiều hệ lụy cho giao thông.

Trước hết để mọi người không hiểu nhầm, ý kiến của tôi không phải cổ súy việc chạy thật nhanh bất chấp quy định tốc độ hay sự an toàn của người khác. Bài viết chỉ muốn nói tới việc quan niệm đi chậm cho an toàn, theo tôi là một sai lầm.

Tôi không biết những người đi chậm vì họ muốn tiết kiệm nhiên liệu, không thể lái nhanh hay đơn thuần là cho rằng đi chậm thì an toàn hơn. Nếu vì tiết kiệm thì tôi cho rằng, chưa chắc đã tiết kiệm, mà số xăng tiết kiệm được chưa chắc đã quá nhiều. Công nghệ xe hơi hiện nay rất tốt, việc quá căn ke mức tiêu thụ là không cần thiết.

Ở ngã tư đèn đỏ, khi đèn chuyển sang xanh, tôi đã đi vài chục nước trên thế giới, chưa thấy nước nào lại lề rề như ở ta. Khi đèn chuyển xanh, tài xế các nước đều dí ga để vọt đi, giải phóng ngã tư rất nhanh. Nhưng ở ta thì ngược lại, đèn đỏ còn 5 giây đã đi, nhưng lại đi như rùa bò, cả chục giây không qua nổi ngã tư, khiến cho những người phía sau phải chờ thêm vài nhịp đèn nữa. Nếu thoát khỏi ngã tư nhanh, chúng ta có con đường thênh thang phía trước để di chuyển, giảm rủi ro va quệt ở ngã tư đông đúc.

Hoặc, trên cao tốc, việc bạn đi quá chậm ở làn trái có thể khiến những tài xế đang đi nhanh không kịp phản ứng, rủi ro tai nạn tăng lên cao.

Có một lần, tôi chứng kiến một chiếc xe con đi rất chậm trên quốc lộ ở làn trái, bên phải là một chiếc xe khách cũng chậm không kém để bắt khách. Đúng lúc này, từ lái đối diện, một chiếc xe SUV vượt lên, đẩy chiếc xe con bên này vào thế kẹp sandwich. May mắn là vụ va chạm chỉ khiến bay gương chiếu hậu và xe trầy xước nhẹ. Nhưng điều đó cho thấy, nếu tài xế nhận thấy vấn đề từ đầu, đạp ga nhanh để giải phóng mặt đường, thì đã không tự đặt mình vào nguy hiểm.

Tóm lại, muốn lái xe an toàn, đừng nghĩ rằng lúc nào cũng phải đi chậm. Đành rằng khả năng lái xe của mỗi người khác nhau, phản ứng của não bộ cũng khác nhau, nhưng cứ như bò ra đường thì không an toàn chút nào. Hãy cố gắng nhận biết lúc nào cần nhanh, lúc nào cần chậm. Chúc mọi người lái xe an toàn.

Độc giả Quang Hà