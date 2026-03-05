Muôn kiểu phạt tiền trong bóng đá đỉnh cao

Từ phòng thay đồ của Barca đến những quy định hà khắc tại Ngoại hạng Anh, mỗi CLB đều có "biểu giá" riêng cho sự chậm trễ - nơi 10 phút có thể đổi bằng hàng chục nghìn USD.

HLV Hansi Flick chỉ đạo Raphinha trong một trận đấu của Barca mùa 2024-2025. Ảnh: The New York Times

Đến muộn trong ngày thi đấu tại Barca có thể khiến cầu thủ mất từ 35.000 đến 45.000 USD. Con số này được Pedri và Ferran Torres tiết lộ trên truyền hình Tây Ban Nha, như một điều hiển nhiên trong môi trường bóng đá đỉnh cao: đúng giờ không phải đức tính, mà là nghĩa vụ có giá.

Trước đó, dưới thời Luis Enrique năm 2014, Barca áp dụng hệ thống phạt tăng dần: lần đầu nhẹ, lần hai nặng hơn, cao nhất vào ngày thi đấu. Đến thời Xavi, trọng tâm chuyển sang điều chỉnh thói quen và phục hồi tính chuyên nghiệp.

Còn với Hansi Flick, kỷ luật được thực thi theo cách gần như tuyệt đối. Không có lời cảnh báo thứ hai, không có buổi nói chuyện hòa giải. Đến muộn đồng nghĩa với mất tiền, thậm chí mất vị trí trong đội hình.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, Jules Kounde, Inaki Pena hay Raphinha là những cầu thủ Barca bị loại khỏi đội hình xuất phát hoặc danh sách thi đấu vì vi phạm giờ giấc trong hai mùa giải gần nhất. Thông điệp rất rõ: kỷ luật là một phần của hợp đồng, không phải khẩu hiệu treo tường.

Ranh giới giữa kỷ luật và sự trừng phạt quá mức vì thế cũng trở thành đề tài gây tranh luận âm thầm trong nội bộ bóng đá châu Âu. Tháng 12/2018, Ousmane Dembele trở thành tâm điểm không phải vì chuyên môn, mà vì đến muộn hai tiếng trong một buổi tập. Barca phạt cầu thủ người Pháp 115.000 USD.

Cựu tiền vệ Andres Iniesta khi đó kêu gọi "sửa sai thay vì hủy hoại", còn HLV Ernesto Valverde nhấn mạnh cần giải quyết nội bộ. Câu chuyện phản ánh mâu thuẫn quen thuộc giữa tài năng thiên bẩm và yêu cầu kỷ luật khắt khe ở môi trường đỉnh cao.

Tại Real Madrid thời HLV Fabio Capello, từng xuất hiện tin đồn CLB thuê thám tử theo dõi đời sống ban đêm của cầu thủ. Alvaro Benito kể lại rằng những buổi ăn tối đội bóng thường diễn ra trước trận đấu cuối tuần, và cầu thủ trẻ đôi khi "chọn nhầm địa điểm".

Khi bị gọi lên làm việc, án phạt đã chờ sẵn. Nhưng Capello đôi lúc vẫn rút lại quyết định nếu cảm thấy cầu thủ tập luyện nghiêm túc. Sự linh hoạt ấy tạo ra một dạng uy quyền khác: HLV là người phán xử, không phải cỗ máy áp điều lệ.

"Người ngoài hành tinh" Ronaldo ăn mừng sau khi ghi bàn cho Inter vào lưới Lazio trong trận chung kết Uefa Cup năm 1998. Ảnh: Offside

Huyền thoại Ronaldo Nazario từng kể lại việc bị HLV Hector Cuper phạt tại Inter Milan vì đi muộn. Lần đầu: bị khiển trách công khai và phạt tiền. Lần thứ hai trong cùng tuần, anh hài hước đề nghị: "Hoặc phạt tiền, hoặc mắng trước tập thể, chứ đừng cả hai".

Với Cuper, sự bêu tên công khai là công cụ thị uy. Với Flick, đó là băng ghế dự bị. Khác cách thể hiện, cùng một mục tiêu: khẳng định quyền lực thông qua thời gian.

Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất thuộc về Dani da Cruz Carvalho tại Atletico Madrid. Khi đến muộn buổi tập trung dưới thời Luis Aragonas, cầu thủ này không bị quát mắng. Thay vào đó, Dani được yêu cầu tự lái chiếc Porsche của anh theo sát xe buýt đội bóng từ Madrid đến Badajoz. Hình ảnh chiếc xe thể thao lặng lẽ phía sau đoàn xe đỏ - trắng trở thành biểu tượng cho sự va chạm giữa tài năng ngẫu hứng và kỷ luật sắt đá. Dani sau đó không còn giữ vai trò quan trọng và giải nghệ khi mới 27 tuổi.

HLV Pep Guardiola (trái) và cựu HLV Arsene Wenger. Ảnh: Independent

Một số HLV biến kỷ luật thành "nghệ thuật riêng". Khi còn làm việc tại RB Leipzig, Julian Nagelsmann áp dụng "vòng quay hình phạt": cầu thủ vi phạm có thể phải làm việc tại cửa hàng CLB hoặc cắt cỏ sân tập. Cựu tiền vệ Roy Keane khi dẫn dắt Ipswich Town từng bắt cả đội chạy bổ sung nếu điện thoại reo trong buổi họp.

Huyền thoại HLV Arsene Wenger kiểm soát chặt chế độ dinh dưỡng ở Arsenal, cấm đồ ngọt. Paolo Di Canio tại Sunderland thậm chí cấm dùng đá trong nước uống hay hát trong phòng tắm. Marcelo Bielsa yêu cầu học trò tự dọn rác sau buổi tập như một bài học về trách nhiệm.

Ở Man City, Pep Guardiola tuyên bố cân cầu thủ đúng ngày Giáng sinh, ai tăng 3 kg sẽ không được thi đấu. Antonio Conte khi còn ở Inter và Tottenham cấm tương cà, mayonnaise và loại khỏi danh sách thi đấu bất kỳ ai vượt chỉ số mỡ cơ thể cho phép.

Mỗi CLB sẽ có "biểu giá" về vấn đề này. Năm 2019, quy định nội bộ của Real Madrid được tiết lộ: phạt 250 euro cho năm phút đi muộn, 500 euro cho 15 phút, 3.000 euro nếu vắng mặt không lý do.

Tại Chelsea thời Frank Lampard, mức phạt có thể lên tới 27.000 USD cho việc đến muộn buổi tập, cộng thêm 670 USD cho mỗi phút trễ trong cuộc họp. Steven Gerrard khi dẫn dắt Aston Villa còn phạt 135 USD nếu quên dép đi tắm hoặc để bát đĩa bẩn trên bàn ăn.

Getafe dưới thời Jose Bordalas áp dụng mức 170-200 USD mỗi phút, gấp đôi vào ngày thi đấu. Số tiền này được đưa vào quỹ chung của đội. Athletic Bilbao cũng duy trì cơ chế tương tự, dùng tiền phạt cho chuyến du lịch cuối mùa.

10 phút đi muộn có thể khiến một cầu thủ mất hàng chục nghìn USD. Trong thế giới bóng đá hiện đại, thời gian không chỉ là phép lịch sự. Nó là điều khoản hợp đồng - với mức giá cố định và không có chú thích nhỏ bên dưới.

Hồng Duy (theo Marca)