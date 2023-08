'Muôn kiểu khôn lỏi khi tham gia giao thông'

Một bộ phận người tham gia giao thông có ý thức kém, gây tắc đường cũng chỉ vì một phần là họ.

Vài ngày trước, Hà Nội mưa khá lớn, nhiều đoạn đường tắc dài. Đặc biệt là đoạn Đại lộ Thăng Long tắc từ Mễ Trì vào thành phố. Nếu ta để ý chút thì cứ đến nút giao, đặc biệt là người đi xe máy cứ cố mấy giây vượt đèn đỏ hoặc đèn chưa xanh đã còi inh ỏi đòi người phía trước đi luôn, thậm chí còn va chạm nhau. Thế là cả đoàn dài phải chờ những kẻ khôn lỏi đó cả nửa tiếng. Hay ở đường Nguyễn Chánh, cũng hôm đó nhiều xe lấn sang làn ngược chiều đi kiểu khôn lỏi, mà thoát đâu không thấy, chỉ thấy tắc đường cả chiều ngược lại, thậm chí là cả nút giao.

Khi dừng đèn đỏ, xe máy lợi dụng sự nhỏ gọn của mình đã lấn sang làn ngược chiều dừng để thoát nhanh hơn, dừng đèn đỏ giữa ngã ba ngã tư trước giá long môn vì họ nghĩ cứ dừng trước giá long môn là được trong khi yêu cầu dừng trước vạch, hay là đèn đỏ dừng luôn ở làn rẽ phải, ngay trên vạch mắt võng. Thế là một đoàn dài bị ùn ứ ở phía sau, không thoát được ngã ba ngã tư. Ở khu vực cầu Mai Động, do xe máy dừng ngược chiều để thoát nhanh hơn đã khiến xe buýt không thể rẽ vào, thành ra chắn cả ngã tư không ai thoát được và gây tắc đường.

Tiêu biểu như nút giao Trường Chinh - Tôn Thất Tùng. Hướng Trường Chinh có biển cấm rẽ trái to như thế mà nhiều người đi xe 2 bánh cứ khôn lỏi. Họ nghĩ rằng tốn quãng đường cả trăm mét quay đầu làm cái gì vì mình là xe máy mà. Họ vô tư dừng giữa ngã ba ngã tư trước giá long môn đèn đỏ. Thế là cả ngã tư phải chờ họ nửa tiếng. Do lúc đèn xanh họ rẽ trái thì chiều bên kia cũng đi thẳng. Hậu quả là những người rẽ trái xung đột với những người đi thẳng và không thoát được ngã tư. Từ Tôn Thất Tung không thể rẽ trái do những người khôn lỏi chắn kín lối đi chỗ cầu vượt trên cao. Thành ra ngã tư hỗn loạn xuất phát từ sự vô ý thức.

Khi có gì gây ùn ứ, cả đoàn xe xếp hàng ngay ngắn chờ tới lượt mình thì cả xe máy lẫn ôtô đi khôn lỏi sang đường ngược chiều nghĩ rằng sẽ thoát nhanh hơn, xong đụng xe ngược chiều sẽ về như cũ bất chấp đường hẹp. Nếu bác tài đó nhân văn, sẽ chừa cho bạn khoảng không gian để kẻ khôn lỏi lách lại vào đường, nhưng trong lúc chờ những kẻ khôn lỏi vào lại cũng đã gây tắc đường cho cả 2 chiều. Bởi vì chiều bên kia một là không nhường, hai là có cái gì đó ở đầu bên kia. Chờ kẻ đó vào cũng khiến đầu bên kia đường không thể lưu thông, thành ra tắc đường còn tệ hơn theo chuỗi domino. Ép lùi cũng không phải phương án hay, lùi cũng không đi được nhanh và điều đó vừa gây tắc đường vừa gây nguy cơ tai nạn.

Đường có phân làn rõ ràng, ôtô thấy làn đường của mình bị tắc thì len lỏi vào làn xe máy. Thế là với cái thân xác to dài của mình, ôtô đã bịt hết đường đi và gây tắc đường. Hay là xe có sự cố mà vẫn len vào. Nhiều người đi xe máy nóng vội hoặc có việc là chen nhanh vào làn ôtô. Từ đó thành chuỗi domino sai làn.

Khi tắc, họ chửi rủa giao thông kém, hạ tầng chưa tốt. Nhưng nếu có flycam quay lại khung cảnh chỉ cần 10 phút trước đó thôi và phân tích nó, ta sẽ thấy có những kẻ khôn lỏi gây tắc đường ở đó. Như là có kẻ cố mấy giây vượt đèn đỏ hoặc đèn chưa xanh đã vượt là ví dụ. Chỉ cần vài người như thế là ngã tư từ thoáng thành ùn tắc ngay.

Mỗi người hãy vì mọi người, đừng vì khôn lỏi mà kéo cả đoàn chịu chung hậu quả.

Độc giả An Thái