Muôn kiểu gà rán khắp thế giới

Ayam goreng là tên gọi gà rán ở Indonesia và Malaysia. Không giống với gà rán kiểu Mỹ, món gà này không tẩm bột mì mà thay bằng nhiều hỗn hợp gia vị khác. Tại mỗi vùng sẽ có cách tẩm gia vị khác nhau, song thường bao gồm muối, tỏi, nghệ, hẹ tây, nước me và sả. Gà sau đó được chiên trong dầu dừa. Theo Nosh On It, món ăn này rất phổ biến tại đảo Bali. Mỗi gia đình tại đảo có công thức rán gà của riêng mình dựa trên các loại gia vị có sẵn tại đia phương. Ảnh: Facebook Mamak Haymarket