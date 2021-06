Tiêu chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN NCAP

Mang những giá trị thực dụng, Rush đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN NCAP. Xe trang bị hàng loạt những tính năng an toàn như: ABS, BA, EBD, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến và camera lùi, khung xe hấp thụ xung lực, 6 túi khí... Tất cả những trang bị an toàn trên khiến người dùng an tâm hơn trên mọi hành trình.