Buổi chụp ảnh đầu năm tưởng thơ mộng giữa cánh đồng, ai ngờ lại biến thành màn rượt đuổi bất đắc dĩ với một “bạn diễn” bốn chân nhiệt tình.

Mùng 5 Tết, hai cô gái rủ nhau ra đồng chụp ảnh với hy vọng có bộ hình đầu năm thật nên thơ. Giữa không gian đồng quê yên ả, cả hai tạo dáng đầy tự tin thì bất ngờ một chú bò xuất hiện phía sau. Tưởng chỉ đứng xem cho vui, ai ngờ "nhân vật quần chúng" này lại hăng hái nhập vai bằng màn rượt đuổi đầy quyết liệt. Hai cô gái đang thướt tha váy áo bỗng chuyển sang chế độ chạy nước rút không báo trước. Cả cánh đồng phút chốc biến thành đường đua mini ngày đầu xuân.

Mùng 5 Tết ra đồng 'sống ảo', hai cô gái bị bò đuổi chạy té khói

Dân mạng xem video chỉ biết cười nghiêng ngả, cho rằng chú bò chắc cũng muốn "xin chụp ké" vài tấm lấy may. Kết thúc buổi chụp, ảnh đẹp chưa thấy đâu nhưng kỷ niệm thì chắc chắn... nhớ cả năm.

Mộc Trà