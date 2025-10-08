Chưa trải sự đời, cún cưng lao xuống trêu đàn trâu đang gặm cỏ nhưng vài giây sau, cuộc vui biến thành màn rượt đuổi như phim hành động.

Đàn trâu hiền lành đang mải mê gặm cỏ thì bất ngờ, từ xa xuất hiện một "tấm chiếu mới" mang tên Cà Rốt – chú cún nhỏ nhưng tinh nghịch vô đối. Thấy trâu to xác mà chậm chạp, Cà Rốt liền nảy ra ý định 'thử gan' bằng vài tiếng sủa dọa chơi. Nhưng đời không như mơ, chỉ sau vài giây, cả đàn bỗng đồng loạt... tăng tốc! Cà Rốt hốt hoảng quay đầu, chạy thục mạng.

Cún chạy té khói vì bị đàn trâu truy đuổi

Người quay video thì được phen cười nghiêng ngả, còn cộng đồng mạng thì cũng có dịp hả hê. 'Đấy, cứ tưởng làm anh hùng, ai ngờ thành vận động viên điền kinh bất đắc dĩ!'. Cà Rốt chắc sẽ nhớ mãi bài học 'đừng trêu ai có sừng' – một pha hài hước đậm chất đồng quê, vừa đáng yêu vừa khiến khán giả cười xỉu.

