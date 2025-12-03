Muller: 'Chung kết MLS Cup không phải trận đấu giữa tôi và Messi'

MỹTrước thềm chung kết MLS Cup 2025, Thomas Muller khẳng định cuộc đối đầu giữa Vancouver Whitecaps và Inter Miami không phải là màn so kè cá nhân giữa anh với Lionel Messi.

*Inter Miami - Vancouver Whitecaps: 2h30 Chủ nhật ngày 7/12, giờ Hà Nội.

"Đây không phải Messi đấu Muller", tiền đạo người Đức nói sau khi Vancouver thắng San Diego 3-1 ở chung kết miền Tây MLS. "Đây là Miami đấu với Whitecaps".

Muller cũng cho rằng Inter Miami phụ thuộc vào Messi nhiều hơn cách Vancouver dựa vào anh. "Tôi thích xem Messi thi đấu", anh nói thêm. "Miami rất mạnh, chúng ta đã thấy họ hủy diệt New York. Đây là trận chung kết lớn. Tôi đã mong đợi trận này và giờ nó thành hiện thực. Thật tuyệt cho tất cả".

Muller ăn mừng sau khi cùng Vancouver thắng San Diego 3-1 ở chung kết miền Tây MLS ngày 29/11. Ảnh: Vancouver

Ở chung kết miền Đông ngày 29/11, Inter Miami đè bẹp New York City 5-1 để lần đầu vào chung kết tổng MLS Cup. Sau đó vài giờ, Vancouver thắng San Diego 3-1 để trở thành nhà vô địch khu vực miền Tây. Trận chung kết tổng giữa Inter Miami và Vancouver sẽ diễn ra trên sân Chase, Florida ngày 6/12.

Nếu cùng ra sân, đây sẽ là lần thứ 11 Muller đấu Messi ở cả cấp CLB và đội tuyển. Trong 10 trận trước đó, Muller thắng 7 và còn Messi là 3.

Trong đó, Muller từng nhiều lần thắng hủy diệt, khi cùng Đức thắng Argentina 4-0 tại World Cup 2010, hay Bayern Munich đè bẹp Barca 4-0 ở bán kết Champions League 2012-2013 và đặc biệt là chiến thắng lịch sử 8-2 tại Champions League 2019-2020. Đáng nhớ nhất là việc Muller cùng tuyển Đức thắng Argentina của Messi 1-0 ở chung kết World Cup 2014 tại Maracana.

Lần gần nhất hai ngôi sao này đối đầu trực tiếp là vòng 1/8 Champions League mùa 2022-2023, khi Muller cùng Bayern thắng PSG của Messi cả hai lượt với tỷ số 1-0 và 2-0. Lần gần nhất Messi thắng Muller đã cách đây hơn 10 năm, khi Argentina hạ Đức 3-1 trong trận giao hữu năm 2012.

Messi cùng Inter Miami vô địch miền Đông MLS. Ảnh: Inter Miami

Sự có mặt của Messi hai năm qua đã giúp nâng tầm Inter Miami. CLB lần lượt đoạt Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024 (dành cho đội có điểm số cao nhất trong cả hai miền ở mùa giải chính) rồi trở thành nhà vô địch miền Đông MLS. Giờ anh sẽ hướng tới mục tiêu quan trọng nhất là MLS Cup - điều từng bị coi là viển vông khi CLB đứng cuối bảng lúc anh gia nhập.

Muller gia nhập Vancouver Whitecaps vào hè 2025, sau khi khép lại 17 mùa gắn bó với Bayern Munich. Tiền đạo người Đức ghi 9 bàn qua 12 trận, góp công lớn giúp đội lần đầu vô địch miền Tây.

Hồng Duy (theo ESPN)