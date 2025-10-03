Chiến lược được công bố trong "Kế hoạch trung hạn lần thứ 18" của Tập đoàn Kansai. Theo đó, Kansai Paint Việt Nam có bước chuyển mình với tầm nhìn mới: "Enrich lives with happiness" (Lan tỏa hạnh phúc trong từng không gian sống). Nói về chiến lược mới, ông Okazaki Shingo, Tổng giám đốc Kansai Paint Việt Nam cho biết, ba trụ cột chiến lược được ưu tiên gồm: đầu tư vào con người, nâng cao khả năng thích ứng linh hoạt và cam kết phát triển bền vững. Để làm được điểu này, doanh nghiệp không chỉ xây dựng đội ngũ chuyên môn cao tại Việt Nam, mà còn kết nối với giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, việc tối ưu chuỗi cung ứng, kiểm soát chi phí và cải tiến sản phẩm là điều kiện tiên quyết để giữ vững sức cạnh tranh.

Phát triển bền vững không phải khẩu hiệu, mà là triết lý vận hành xuyên suốt trong mọi quyết định. Trước những cơ hội tăng trưởng lớn nhưng đi kèm không ít thách thức của ngành sơn tại Việt Nam, Kansai tập trung đẩy mạnh các dòng sản phẩm thân thiện môi trường, an toàn cho sức khỏe. Ngay từ khi khái niệm "Net Zero" chưa trở thành xu hướng toàn cầu, Kansai Paint đã định vị phát triển xanh là ưu tiên cốt lõi. "Tại Kansai, ESG không chỉ là một bộ tiêu chuẩn, mà là kim chỉ nam trong mọi chiến lược. ESG không nằm ngoài doanh nghiệp - ESG chính là cách chúng tôi vận hành, từ công nghệ, sản phẩm đến đào tạo con người", ông Nagano Hiroyuki, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy Kansai Paint Việt Nam nhấn mạnh. Cam kết này được cụ thể hóa bằng việc giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi sản xuất, từ nguyên liệu, công nghệ đến bao bì. Tại Việt Nam, công ty mở rộng danh mục sản phẩm xanh và hợp tác với các tổ chức môi trường để lan tỏa thông điệp sống xanh. Không chỉ nhập khẩu công nghệ sơn Nhật Bản, Kansai Paint định vị chiến lược dài hạn gắn bó và phát triển bền vững cùng thị trường Việt Nam. Nhà máy đặt tại Hưng Yên với công suất 25 triệu lít mỗi năm, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và khu vực. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng thị phần lên 8% trong vòng ba năm tới.

Một trong những điểm nổi bật trong chiến lược bền vững của Kansai Paint tại Việt Nam là khả năng "bản địa hóa" công nghệ sơn Nhật Bản để phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đặc trưng tại Việt Nam. Với sự đồng hành trực tiếp từ các chuyên gia xứ sở mặt trời mọc, Kansai Paint Việt Nam đã tinh chỉnh công thức và phát triển các dòng sơn chuyên biệt như sơn chống thấm, sơn giảm nhiệt, sơn Nano chống muối hóa, sơn che phủ vết nứt... Hiện nay, Kansai đã tập trung phát triển các dòng sơn thanh lọc không khí với hương hoa cỏ tự nhiên có khả năng hấp thụ formaldehyde (chất có thể gây ung thư về lâu dài), đồng thời hạn chế VOCs, góp phần giảm thiểu khí thải độc hại trong không gian sống.

Công nghệ sơn không chứa kim loại nặng như chì, thủy ngân... là một minh chứng cho sự tiên phong trong phát triển sản phẩm của Kansai. Điều này cho thấy cam kết bền vững không chỉ ở tầm nhìn, mà còn trong từng sản phẩm cụ thể. Bên cạnh đó, Kansai cũng không ngừng nghiên cứu và thử nghiệm những tính năng độc đáo trên các dòng sơn mới, như khả năng kháng khuẩn, xua đuổi côn trùng. Những nghiên cứu này hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khác biệt, an toàn và hiện đại hơn cho không gian sống của người Việt. "Một không gian sống xanh, sạch và thân thiện với môi trường là điều Kansai hướng tới. Đây cũng là cách chúng tôi hiện thực hóa triết lý 'Enrich Lives with Happiness' tại từng ngôi nhà Việt" Ông Okazaki Shingo, Tổng giám đốc Kansai Paint Việt Nam chia sẻ.

Ngành sơn và chất phủ tại Việt Nam với sự góp mặt của hơn 600 thương hiệu trong và ngoài nước. Năm 2023, sản lượng toàn ngành đạt khoảng 454 triệu lít. Năm 2024, sản lượng sơn tại Việt Nam tăng 15% so với năm trước. Quy mô thị trường hiện được định giá khoảng 17,31 triệu USD, và dự kiến sẽ đạt 22,87 triệu USD vào năm 2030, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 4,71%. Theo đại diện doanh nghiệp, gia nhập thị trường Việt Nam với tầm nhìn dài hạn, Kansai Paint không chạy theo cuộc đua thị phần bằng giá cả, mà tập trung vào chất lượng sản phẩm và giá trị bền vững. Mỗi năm, Kansai Paint đầu tư khoảng 50 triệu USD vào nghiên cứu và phát triển (R&D), với sự tham gia của hơn 900 chuyên gia, kỹ sư toàn cầu. Mục tiêu là tạo ra những sản phẩm sơn không chỉ đẹp, bền mà còn an toàn cho sức khỏe người dùng và thân thiện với môi trường.

Chiến lược của đơn vị là không chọn cạnh tranh bằng độ phủ thương hiệu mà tập trung đầu tư công nghệ trên cơ sở thấu hiểu môi trường bản địa và ưu tiên bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Thương hiệu đến từ Nhật Bản tập trung ưu tiên vào thế mạnh ở các dòng sản phẩm công nghiệp nặng và sơn chống ăn mòn. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, nơi độ bền và khả năng bảo vệ được đặt cao hơn các tiêu chí thẩm mỹ thông thường. Nhờ vào việc kiên định giữ vững nền tảng DNA cốt lõi chất lượng Nhật - độ bền vượt trội - công nghệ xanh, nên không chỉ trong lĩnh vực công nghiệp, các dòng sơn trang trí của Kansai cũng được các kiến trúc sư và chủ công trình tin tưởng lựa chọn do đáp ứng đồng thời các tiêu chí về thẩm mỹ, độ bền và an toàn sức khỏe. Dấu ấn Kansai đã hiện diện tại nhiều công trình biểu tượng trên khắp Việt Nam như Aeon Mall, Khách sạn Mikazuki, Sun Marina Quảng Ninh hay Eco Green City - những công trình đòi hỏi yêu cầu chất lượng nghiêm ngặt chính là bảo chứng cho uy tín của Kansai Paint. "Chúng tôi không đặt mục tiêu trở thành thương hiệu nổi tiếng nhất, mà là đối tác đáng tin cậy nhất", ông Nagano Hiroyuki - Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy Kansai Paint Việt Nam chia sẻ.