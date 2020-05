Mục sư có 8 con thắng The Voice Mỹ

MỹTodd Tilghman, mục sư ở Mississippi, giành quán quân cuộc thi The Voice Mỹ mùa 18, ở chung kết tối 19/5.

Nam ca sĩ thắng nhờ nhận nhiều lượt bình chọn nhất từ khán giả, vượt xa bốn thí sinh còn lại. Anh nhận giải thưởng tiền mặt 100.000 USD và một hợp đồng thu âm với hãng Universal Music Group. Trong đêm thi, anh thể hiện bản hit I Can Only Imagine của MercyMe và ca khúc tự sáng tác Long Way Home.

Todd Tilghman hát Long Way Home The Voice US mùa 18 Todd Tilghman hát "Long Way Home" trong chung kết The Voice Mỹ. Video: NBC.

Todd Tilghman là mục sư ở Mississippi, có tám con, trong đó hai con nuôi. Anh là một trong bốn thí sinh khiến toàn bộ huấn luyện viên quay ghế trong vòng giấu mặt Blind Auditions. Todd lựa chọn về đội Blake vì tương đồng trong tính cách và âm nhạc. Anh thường thể hiện các ca khúc mang âm hưởng country về tình yêu, tình cảm gia đình. Todd là thí sinh thứ bảy thuộc đội Blake giành quán quân The Voice.

Chung kết The Voice Mỹ năm nay gồm năm thí sinh. Theo format mới, mỗi đội của bốn huấn luyện viên - Kelly Clarkson, Blake Shelton, Nick Jonas và John Legend - có một thành viên vào chung kết. Thí sinh thứ năm nhận vé vớt từ ban giám khảo - Toneisha Harris - thuộc đội Blake. Một số nghệ sĩ khách mời biểu diễn trong chương trình gồm CeeLo Green (giám khảo của năm mùa đầu), Shakira, Bebe Rexha, Pete Townshend và nhóm Jonas Brothers.

The Voice mùa 18 bắt đầu phát sóng ngày 24/2 trên đài NBC. Nick Jonas lần đầu tiên làm huấn luyện viên, thay thế Gwen Stefani. Do dịch, từ vòng Liveshow, thí sinh ghi hình tại nhà. Các vòng thi và số lượng thí sinh cũng bị cắt giảm. Các đội chỉ có 10 thành viên, thay vì 12 thành viên như các mùa trước. Phần Liveshow còn ba đêm diễn: Live-off, bán kết và chung kết.

Đạt Phan (theo Newsweek)